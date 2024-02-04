Археологи знайшли скам'янілості рідкісного дерева, що росло на Землі 350 млн років тому (фото)

Палеонтологи зробили вражаюче відкриття – знайшли скам'янілості раніше невідомого виду дерева, що існувало на Землі 350 мільйонів років тому.

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Цей доісторичний гігант не лише представляє новий вид, але й абсолютно нову групу або рід рослин, згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Current Biology.

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Знахідка, названа Sanfordiacaulis densifolia, вражає своїми розмірами та незвичайною структурою. Її форма росту нагадує "пляшкову щітку" з товстим стовбуром, на якому щільно розміщувалися 250 листків. Цей унікальний дизайн дозволяв дереву мати крону діаметром близько 6 метрів.

Вчені вважають, що Sanfordiacaulis densifolia росло вздовж рифтового озера в субтропічному або тропічному кліматі. Землетруси могли змусити дерева падати в озеро, де вони збереглися протягом мільйонів років.

Це відкриття дає цінну інформацію про структуру лісів 350 мільйонів років тому. Виявляється, окрім високих дерев, які формували крону, існував і підлісок з менших дерев.

Sanfordiacaulis densifolia - це приклад "експерименту" еволюції, коли рослини випробували різні форми росту. Цей вид не витримав випробування часом, але його скам'янілість дає нам уявлення про багатство та різноманіття ранніх лісів.

Палеонтологи вважають, що знахідка Sanfordiacaulis densifolia - це "абсолютно унікальна" подія, адже подібні скам'янілості збереглися надзвичайно рідко.

Нагадаємо, в Арабських Еміратах виявили наповнений скарбами глек віком 1800 років.

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