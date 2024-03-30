В Австралії знайдено ''капсулу часу'' віком 50 000 років (фото)

Міжнародна команда вчених виявила на острові Барроу у Західній Австралії археологічну пам'ятку, яку вони назвали "капсулою часу". Знахідка дає унікальну можливість дослідити життя аборигенів, які жили на цій території 50 000 років тому.

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Дослідження, проведене Університетом штату Сакраменто за участю дослідників з Університету Західної Австралії та традиційних власників, було опубліковано в Quaternary Science Reviews.

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Острів Барроу, який зараз знаходиться за 60 км від материка, раніше був пагорбом з видом на узбережжя. Приблизно 24 000 років тому під час льодовикового періоду рівень моря був на 130 м нижчим, і Барроу був з'єднаний з материком. Коли льодовики почали танути, рівень води піднявся, і острів опинився відрізаним. З того часу там не було постійного населення.

Найбільший притулок у скелі на острові Барроу розташований у печері Буді. Під час розкопок тут виявлено сліди життя людей, датовані 50 000 роками тому. Знахідки свідчать про те, що раціон аборигенів з часом змінювався: з підвищенням рівня моря вони стали більше їсти молюсків, крабів, черепах та риби.

Для виготовлення знарядь праці аборигени використовували місцевий вапняк, багатий на кремнезем. Ножі для оброблення черепах і дюгонів (водних ссавців) робили з раковин великих морських равликів, адже вапнякові ножі швидко затуплювалися.

Артефакти, знайдені на відкритих археологічних пам'ятках, відрізняються від тих, що виявлені в печері. Причина цієї різниці залишається невідомою.

Протягом трьох років досліджень у 50 відкритих локаціях було знайдено 4400 кам'яних предметів. Більшість з них виготовлені з порід, яких немає на острові, а характерні для регіонів Ашбертон та Пілбара. Це свідчить про те, що протягом 43 000 років люди, які жили на острові Барроу, перевозили або обмінювалися матеріалами для виготовлення знарядь праці.

З підвищенням рівня моря аборигени стали частіше використовувати знаряддя праці з раковин молюсків та вапняку. Кам'яні ж предмети, ймовірно, берегли та використовували для подрібнення насіння, обробки дерева, шкур та рослинних волокон.

Нагадаємо, археологи знайшли у пустелі Ізраїлю розкішний маєток віком 1200 років.

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