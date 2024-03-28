Таємничий стародавній сувій ''гороскоп'' знайдений в Юдейській пустелі (фото)

Ізраїльські археологи розкопали в Юдейській пустелі унікальний сувій під назвою "Гороскоп", що дає уявлення про вірування та ритуали таємничої секти, яка існувала тисячоліття тому.

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Сувій, написаний івритом зліва направо, що відрізняється від загальноприйнятого напрямку письма, свідчить про закритий характер секти. Текст містить фрагменти грецькою, арамейською та давньоєврейською мовами, а також закодовані повідомлення, пише ArchaeologyMag.

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Доктор Орен Ейблман, куратор-дослідник відділу сувоїв Юдейської пустелі, підкреслює ексклюзивність змісту сувою, припускаючи, що він був створений для еліти, ймовірно, для керівництва секти. "Тексти здаються таємничими, доступними лише тим, хто володіє ключем до їх розуміння", - зазначає він.

Центральним елементом вчення сувою є віра в те, що дата народження людини не лише визначає її знак зодіаку, але й впливає на її фізичні характеристики та баланс світла й темряви в її душі. Кожна календарна дата відповідає певним рівням цих якостей, формуючи сутність людей, народжених у ці дні.

Доктор Ейблман робить висновок, що цей світогляд, ймовірно, лежав в основі складного процесу ініціації в громаді. Майбутні члени, відомі як "сини світла", проходили сувору оцінку на основі дати народження та фізичних характеристик.

Судячи з усього, сувій "Гороскоп" використовувався як посібник для створення персоналізованих гороскопів. Дата народження використовувалась для визначення рис особистості та фізичних характеристик. Прийняття в секту залежало не лише від дотримання доктрин, але й від відповідності певним критеріям, пов'язаним з датою народження та зовнішністю.

Нагадаємо, археологи знайшли у пустелі Ізраїлю розкішний маєток віком 1200 років.

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