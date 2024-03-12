Вчені з'ясували звідки береться безсоння та як налагодити режим
Втомилися від безсоння? Ця стаття допоможе вам розібратися з причинами та методами лікування цієї поширеної проблеми. Зверніться до сомнолога, щоб отримати допомогу та покращити якість життя.
Безсоння – це розлад сну, який може проявлятися труднощами з засинанням, частими пробудженнями протягом ночі або неякісним сном, що не дає відчуття відпочинку, пише mind.ua.
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Чому воно виникає?
Причини безсоння різноманітні: від стресу та зміни часових поясів до хронічних захворювань та війн. В Україні війна стала однією з головних причин проблем зі сном для 80% населення.
Чим небезпечне безсоння?
Хронічне безсоння негативно впливає на фізичне та психічне здоров'я. Воно може призвести до ослаблення імунної системи, виникнення хронічних захворювань, підвищення рівня тривожності та депресії, а також погіршення пам'яті, концентрації уваги та продуктивності.
Які бувають симптоми?
- Раннє пробудження без можливості знову заснути
- Переривчастий сон, що не дає відчуття відпочинку
- Втома, дратівливість, зміни настрою, проблеми з концентрацією протягом дня
Які види безсоння існують?
- Первинне: не пов'язане з іншими захворюваннями
- Вторинне: викликане іншими станами (астма, депресія, артрит, рак)
- З початком сну: труднощі з засинанням
- Під час сну: часті пробудження
- Змішане: поєднання обох видів
- Гостре: триває до кількох тижнів
- Хронічне: триває більше 3 місяців
Хто схильний до безсоння?
Жінки, люди похилого віку, афроамериканці, люди з хронічними захворюваннями, психічними розладами, ті, хто працює вночі, а також військовослужбовці, лікарі та рятувальники.
Скільки потрібно спати?
Згідно з рекомендаціями ВООЗ, дорослим людям потрібно 7-8 годин сну на добу. Дітям та підліткам - 8-10 годин, новонародженим - 17 годин.
Що таке циркадні ритми?
Це внутрішні годинники організму, які регулюють сон, імунітет, метаболізм, розмноження та травлення. Здоровим вважається сон з 22:00 до 6:00.
Що таке мелатонін?
"Гормон сну", який допомагає заснути, уповільнює старіння, регулює вагу, гормональний статус, цукор, холестерин та психічне здоров'я.
Що таке двофазний сон?
Це традиція спати двічі протягом дня, яка повертається в моду. 20-хвилинний денний сон може поліпшити пильність та дати енергію.
Як позбутися безсоння?
- Зміна способу життя: фізичні навантаження, режим сну, зменшення кофеїну, алкоголю та нікотину, відмова від гаджетів перед сном, ритуали відходу до сну, прогулянки на свіжому повітрі, вечеря за 2-4 години до сну.
- Когнітивно-поведінкова терапія: робота з мисленням і поведінкою.
- Медикаментозне лікування: за призначенням сомнолога.
Що робити військовим з безсонням?
- Методи когнітивно-поведінкової терапії.
- Медикаменти.
- "Банкування сну": сон короткими порціями, коли є можливість.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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