Вчені знайшли нову стратегію, як зменшити кількість споживання алкоголю

Вчені виявили ефективний метод мінімізації вживання алкоголю: поєднайте підрахунок кількості напоїв з акцентуванням збільшеного ризику раку, пов'язаного з алкоголем. Ця комбінація інформації про "чому скоротити" та "як скоротити" може виявитися корисною для підвищення свідомості населення щодо збереження здоров'я, показали результати дослідження в 2021 році.

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Поєднання інформації про алкоголь та рак із конкретною дією – підрахунком випитих напоїв – призводить до зменшення кількості споживаного алкоголю, виявили вчені. Результати дослідження були оголошені економістом і психологом Сімоною Петігрю з Інституту глобального здоров'я Джорджа, пише Sciense Alert.

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Учасники дослідження були розділені на різні групи та показані різні рекламні повідомлення про вживання алкоголю. Одна з комбінацій, що виділялася – телевізійна реклама, яка пов'язувала випивку та рак, із закликом вести підрахунок напоїв, виявилася однією з найефективніших.

Ця комбінація була єдиною, за якої люди дійсно зменшили споживання алкоголю протягом шести тижнів. Деякі інші підходи, наприклад, заохочення обирання кількості напоїв та дотримання цього, також мотивували деяких волонтерів зменшити споживання, але комбінація інформації про рак та підрахунку напоїв виявилася найбільш успішною.

Сімона Петігрю наголосила, що багато людей не усвідомлюють, що алкоголь є канцерогеном, і важливо надати їм інструменти для зменшення цього ризику. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, алкоголь викликає 7% передчасних смертей у всьому світі, і підвищення обізнаності щодо ризиків для здоров'я — один із шляхів розв'язання цієї проблеми.

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Нагадаємо, раніше вчені виявили, скільки місяців потрібно не пити алкоголь, щоб відновити завдані ним пошкодження мозку.

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