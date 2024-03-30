Вчені дослідили ДНК китайського імператора У-ді віком 1500 років та дізнались, як він виглядав (фото)

Дослідники, використовуючи 1500-річну ДНК, витягнуту з черепа китайського імператора У-ді, змогли не лише реконструювати його зовнішність, але й з'ясувати причину його ранньої смерті. Результати дослідження опубліковані в журналі Current Biology.

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Імператор У-ді правив однією з держав Північного Китаю – Північною Чжоу – з 560 по 578 рік нашої ери. Він відомий тим, що об'єднав Північний Китай після падіння держави Північна Ци. На жаль, його правління обірвалося раптовою смертю у віці 36 років. Про це пише live science.

Відкриття археологів

У 1996 році археологи виявили могилу У-ді, де знайшли його скелет та майже повний череп. Саме з черепа вчені й витягли ДНК, яка допомогла їм відтворити зовнішність імператора та розкрити причину його смерті.

Інсульт як причина смерті

Згідно з історичними записами, У-ді наприкінці життя мав проблеми з мовленням та розумінням оточуючих, що свідчило про ураження мозку. Також у нього були напівзаплющені очі та ненормальна хода, що вказувало на інсульт.

Раніше існували дві версії смерті імператора: отруєння або невідома хвороба. Проте аналіз ДНК остаточно розвіяв ці сумніви, підтвердивши, що У-ді помер саме через ускладнення, спричинені інсультом.

Реконструкція обличчя

Завдяки ДНК вченим також вдалося створити реконструкцію обличчя китайського імператора. Виявилося, що У-ді мав карі очі, чорне волосся та темну шкіру, що робить його схожим на сучасних жителів Північної та Східної Азії.

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Походження імператора

Аналіз ДНК показав, що У-ді належав до народу сяньбей, кочових племен, які жили на території сучасної Монголії та Півночі Китаю. Вчені вважають, що сяньбей мігрували на південь і там об'єдналися з китайцями етнічної групи хань.

Деякі дослідники приписували сяньбеям екзотичну зовнішність – густу бороду, високе перенісся та жовте волосся. Проте аналіз ДНК У-ді показав, що вони мали типові риси обличчя для жителів Східної та Північної Азії.

Це дослідження не лише допомогло розкрити таємницю смерті китайського імператора У-ді, але й дало цінну інформацію про походження та зовнішність народу сяньбей.

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