Збирайте врожай вже у червні: як виростити картоплю через розсаду
Щоб отримати ранній урожай картоплі, використовують метод пророщування бульб. Отримана таким чином картопляна розсада дає щедрий урожай вже в червні.
Метод посадки картоплі через розсаду допомагає отримати ранній урожай молодої картоплі. Як кажуть досвідчені городники, бульба картоплі із заздалегідь пророщеними паростками дає ранні сходи та збільшення врожаю на 15-20 відсотків.
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Висадження картоплі методом пророщування має низку плюсів:
- Ранній урожай. Посадка картоплі на розсаду дозволяє отримати врожай раніше, ніж під час прямої посадки в грунт.
- Вибраковування бульб. Пророщування дозволяє виявити із загальної маси непридатні бульби - ті, які не дали паростків або ті, у яких з'явилися слабкі паростки.
- Захист від шкідників. Розсаду картоплі легше захистити від шкідників, таких як колорадський жук, протягом перших тижнів зростання.
- Контроль за зростанням. При посадці картоплі легше контролювати зростання рослин, видаляючи слабкі чи хворі екземпляри.
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Як виростити розсаду картоплі
Використовуючи для посадки розсаду картоплі, молоду картоплю можна буде викопувати вже у червні-липні.
- Відберіть здорові та рівні бульби середнього розміру.
- Ретельно вимийте бульби та поставте вимочуватись у розчині марганцівки на 25-30 хвилин. Замість марганцівки можна використовувати розчин мідного купоросу (1 ч. л. на 10 л води), але бульби у разі не замочують, а промивають у розчині.
- Вимиті та оброблені марганцівкою або мідним купоросом бульби розкладіть у місткості для пророщування. Зручно використовувати для цього пластикові ящики з дрібними отворами.
- Вигонка розсади. Можна використовувати спосіб вигонки на світлі або у вологому середовищі.
Місткості з бульбами розміщують у світлому місці за температури не нижче 18-20 градусів до появи паростків. Бульби можуть проростати протягом місяця. Бульби перешаровують вологим перегноєм, торфом або тирсою і залишають на пророщування в темряві. Чим вище температура в приміщенні (але не вище 25 градусів), тим швидше з'являться паростки. При цьому способі бульби проростають протягом одного – трьох тижнів, залежно від температури у приміщенні.=
Садіння картоплі на розсаду
Садити картоплю на розсаду потрібно вже зараз, а висаджувати розсаду у відкритий ґрунт потрібно, коли вдень встановиться стабільна температура +15 - +18 градусів, а вночі - вище +3 - +5 градусів. При цьому ґрунт має встигнути прогрітися як мінімум до +6 — +10 градусів.
Додаткові поради:
- Після обробки бульб розчином марганцівки чи мідного купоросу досвідчені городники радять опудрити їх золою, як відправляти на пророщування. Зола - це один із способів захисту картоплі від хвороб та шкідників. Крім того, вона містить у собі безліч корисних елементів, таких як калій, кальцій, магній, залізо, цинк та інші, які можуть бути корисними для росту та розвитку рослин.
- Також трохи золи радять додавати у ґрунт при пересадці картопляної розсади у відкритий ґрунт. Це покращує структури ґрунту, робить його більш пухким та поживним.
Після висаджування картопляної розсади у відкритий ґрунт її потрібно вкрити, оскільки вона погано протистоїть заморозкам. Укриття залишають на ніч, у разі заморозків.
Раніше фахівці назвали найкращий сорт картоплі для посадки.
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