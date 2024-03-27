Садівники порадили орхідеям дати картоплі: 'квітнутиме як скажена'

Якщо ваші орхідеї тривалий час перебувають на "відпочинку" та не дають нових квітів, можна стимулювати їх квітнути. Для цього не потрібні дорогі добрива.

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Експерти з садівництва поділилися простим трюком, який може допомогти вашим орхідеям цвісти пишно протягом усього літа.

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Секрет полягає в нічній температурі. Орхідеї - це субтропічні рослини, і їм подобається, коли вночі прохолодно. Зниження температури на п'ять градусів за Цельсієм може стимулювати цвітіння.

Ось що ви можете зробити:

Перенесіть орхідею в іншу кімнату вночі. Забезпечте їй прохолодне середовище для спокійного сну.

Відкрийте вікно поруч з орхідеєю вночі. Свіже повітря потрібне, щоб рослина могла насолоджуватися свіжістю та вологою.

Використовуйте вентилятор. Створіть прохолодний потік повітря, щоб орхідея могла відчувати нічну свіжість.

Підживлення орхідей:

Картопля - це чудовий інгредієнт для підживлення орхідей. Спробуйте наступний рецепт:

Наріжте або натріть картоплю на дрібні шматочки разом зі шкіркою і відваріть кілька хвилин. Додайте нарізані свіжі банани та цукор. Зберігайте суміш у банці й використовуйте як добриво – розводьте водою суміш й підливайте під коріння орхідей.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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