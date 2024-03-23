Не хворіє та дає багато врожаю: названо найкращий сорт картоплі для посадки в 2024 році
Мрієте про картоплю, щоб не хворіла, давала рясний урожай і не потребувала постійного оновлення насіннєвого фонду? Знайомтеся: сорт "Адретта"!
Сорт "Адретта" – справжня знахідка для городника! Він поєднує в собі всі якості, які ми цінуємо в картоплі, пише noviydoctor.com.
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Чим же він так чудовий?
- Не "вироджується". На відміну від сучасних сортів, "Адретта" не втрачає своїх характеристик з роками. Ви можете садити її з року в рік, не купуючи нове насіння.
- Стійка до хвороб. Цей сорт не боїться фітофторозу та інших поширених захворювань.
- Невибаглива. "Адретта" не потребує особливого догляду і підходить для вирощування в будь-якому регіоні.
- Компактна. Кущі цього сорту невисокі, тому її можна садити щільніше, що економить місце на ділянці.
- Відмінні смакові якості. "Адретта" має приємний смак і добре зберігається до весни.
Детальніше про сорт "Адретта":
- Виведений у 1977 році німецькими селекціонерами.
- Термін дозрівання: 90-100 днів.
- Бульби: середнього розміру (180-220 г), рівні, з глибокими очима.
- М'якуш: жовтий, відмінні смакові якості.
- Шкірка: світло-жовта, кремова з білим відтінком.
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