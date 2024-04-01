Смородині для багатого врожаю потрібен мед: лайфхак від досвідчених городників

Чорна смородина – це не лише смачна, але й дуже корисна ягода. Її вирощують на багатьох дачних ділянках. Щоб отримати багатий урожай смородини, важливо правильно за нею доглядати.

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Фахівці дали поради, як та чим підживлювати кущі смородини, аби мати гарні врожаї ягід, та як забезпечити активний ріст рослини.

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Важливими для смородини є вчасні підживлення, які проводяться чотири рази на сезон. Перше підживлення проводиться ранньою весною, як тільки розпустилися бруньки. Для цього використовується 2 столові ложки аміачної селітри на 10 літрів води. Норма витрати – 1 відро на кущ.

Друге підживлення проводиться в середині червня. Для цього використовується 1 столова ложка сечовини, 1,5 столової ложки суперфосфату та 0,5 столової ложки сульфату калію на 10 літрів води. Норма витрати – 1 відро на кущ.

Третє підживлення проводиться в кінці вересня – на початку жовтня. Для цього використовується 0,5 склянки суперфосфату і 2/3 склянки сульфату калію на 1 кущ.

Останнє підживлення проводиться в кінці жовтня. Під кущ вноситься 0,5 відра перепрілого перегною.

Обрізка смородини:

Важливо регулярно обрізати смородину. Найбільше плодів у чорної смородини дозріває на дворічних і трирічних пагонах. Старі пагони дають менше ягід. Тому рослини треба формувати так, щоб на кущі щороку залишалися 3-4 однорічних пагонів. А всі пагони, які старше 6 років, треба вирізати. Найкраще це робити восени, коли з рослини опадуть листки.

Для чого смородині мед

Смородину запилюють бджоли. Для того, щоб покращити запилення, можна обприскувати кущі медовим розчином (столову ложку меду розчинити в літрі води) під час цвітіння.

Дотримуючись цих нескладних порад, ви зможете отримати багатий урожай смачної та корисної чорної смородини.

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