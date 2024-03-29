Чим обробити кущі смородини, щоб шкідники не зіпсували врожай
Смородина – смачна і корисна ягода, але вона дуже чутлива до шкідників і хвороб. Тому важливо знати, як правильно обробити смородину навесні, щоб зберегти врожай.
Своєчасний та комплексний захист смородини – запорука здорового та якісного врожаю. Порадами поділились на сайті noviydoctor.com.
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Чому важливо обробляти смородину навесні?
- Шкідники та збудники хвороб зимують під снігом і на гілках куща.
- Навесні, коли бруньки ще не розкрилися, вони найбільш уразливі.
- Своєчасна обробка допоможе захистити смородину від багатьох проблем.
Коли обробляти смородину навесні?
- Першу обробку проводять до розпускання бруньок, коли сніг вже розтанув, а земля ще тверда.
- Другу обробку проводять перед цвітінням.
- Третьому обробку можна провести після цвітіння.
Чим обробити смородину навесні?
- Мідний або залізний купорос (5% розчин) - ефективний засіб проти іржі, махровості, сірої гнилі та інших хвороб.
- Бордоська рідина (1% розчин) - широко використовується для боротьби з грибковими захворюваннями.
- Топаз – препарат з широким спектром дії, захищає від хвороб і шкідників.
Народні методи:
- Розчин золи: 100 г золи на 1 л води, настояти 3 доби, процідити, розвести з водою (3 л) і обробити кущі.
Як правильно обробляти смородину?
- Ретельно обприскуйте всі частини куща, приділяючи увагу нижній стороні листя.
- Не обробляйте смородину в спекотну або вітряну погоду.
- Дотримуйтесь інструкцій при використанні хімічних препаратів.
- Для кращого ефекту поєднуйте різні методи захисту.
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