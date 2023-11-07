Слідкуйте за світлом в усіх кімнатах: Як ефективно заощаджувати гроші на електроенергії

Заощадження кожного кіловату годиться як гаманцю, так і загальній енергосистемі. Загальна мета – розподілити навантаження на енергосистему рівномірно протягом дня, щоб уникнути графіків відключень у найбільш навантажені часи.

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Експертка з енергетики та поборниця розумного споживання, Юлія Устенко, поділилася порадами щодо ефективного енергозбереження. Ефективне енергозаощадження є кроком до більш стійкої енергосистеми, але слід завжди пам'ятати про можливі екстрені ситуації.

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Коридор: В багатьох будинках світло в коридорах горить постійно. Розгляньте можливість встановлення сенсорів руху, які увімкнуть світло тільки при необхідності.Також в багатьох будинках є ліфти. Якщо ваше здоров'я та фізичні можливості дозволяють, варто віддати перевагу сходам, оскільки ліфти витрачають багато енергії. Кухня: Кухня часто є місцем, де зосереджено багато електроприладів. Шпиці споживання електроенергії зазвичай відзначаються вранці (з 8 до 11 години) та ввечері (з 17 до 23 години), коли навантаження на енергосистему найвище. Тримайте це на увазі та уникайте одночасного включення багатьох приладів.Наприклад, не вмикайте електричний чайник на повний об'єм води, якщо вам потрібно лише одну-дві порції. Для багатьох гарячої води можна нагрівати на газовій плиті.Розморожування холодильника, якщо це передбачено інструкцією, допоможе зменшити його енергоспоживання. Ванна: Ванна кімната часто містить бойлер, який споживає значну кількість енергії. Для заощадження рекомендується встановити таймер на бойлер, щоб він грів воду лише в потрібний час.Важливо також встановити вольтметр для контролю напруги. Якщо напруга в мережі стає нижчою за 210 В, це може свідчити про перевантаження, і слід обмежити споживання.Прання одягу краще робити поза піковими годинами, коли навантаження на енергосистему менше. Кімната: В спальні зазвичай розташовані телевізори, комп'ютери та обігрівачі, які споживають багато енергії. Для опалення рекомендується використовувати керамічні панелі з терморегулятором, оскільки вони є найефективнішими. Здійснюйте економію енергії, використовуючи таймери для вимкнення приладів під час ночі.Пам'ятайте також про світло – вимикайте його в кімнаті, якщо воно не потрібне.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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