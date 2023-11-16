Чому висловухі кішки стоять на двох лапах та сидять у дивних позах: причини шокують

Висловухі коти доволі кумедні через свої звички стояти, як ховрахи, або сидіти у позах, які зазвичай притаманні людям.

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І хоча здається, що це одна з дивних примх цієї породи котів, насправді це може бути наслідком генетичного захворювання, повідомляють експерти з Hepper.

Зокрема, шотландські висловухі іноді сидять на нижній частині спини, витягнувши ноги перед собою, подібно до людини. Це пояснюється, зокрема, аномалією кісток суглобів і хрящів. "Сидіти на задніх лапах може бути боляче і навіть незручно", – кажуть фахівці. Можливо також, що кішка страждає від остеохондродисплазії – стан, який ці коти успадковують.

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Фахівці додають, що шотландські висловухі мають генетичне захворювання, яке впливає на їхні хрящі (звідси у них складені вуха), що, на жаль, призводить до багатьох проблем із кістками, суглобами та хрящами по всьому тілу.

"Генна мутація впливає на хрящі та суглоби їхнього тіла, дозволяючи їм обертати тіло в, здавалося б, незручних положеннях. Це пов’язано зі станом, відомим як остеодистрофія — аномалією кісток і хрящів, виявленою у шотландських висловухих. Це успадковане захворювання, і воно офіційно відоме як шотландська висловуха остеохондродисплазія (SFOCD)", – пише видання.

Як був відкритий ген

У 1961 році в Шотландії було знайдене кошеня зі складеними вухами. Його назвали Сьюзі. У кішки народилися кошенята з такими самими вухами. З'ясувалося, що у Сьюзі була генетична мутація, яка спричинила деформації скелета, складені вуха та зрощені кістки.

"Це робить котів із цим захворюванням неймовірно гнучкими та навіть більшими, ніж звичайні коти. Усі коти, виведені від Сюзі та її нащадків протягом багатьох років, привели до створення породи котів, яку ми зараз знаємо як шотландська висловуха. Оскільки шотландські висловухі мають деформації скелета та хрящів, у них ризик розвитку артриту вище, ніж у інших котів", – зазначається у повідомленні.

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Експерти пояснюють, що шотландські висловухі також можуть уникати сидіння на задніх лапах, тому що додатковий тиск може бути болючим, якщо у них артрит, а інші дивні способи сидіння можуть бути зручнішими для цієї породи.

Чому висловухі коти не активні

Шотландські висловухі кішки можуть страждати від болісного дегенеративного захворювання суглобів протягом усього життя. Воно виникає через те, що мутація цих кішок негативно впливає на хрящі. У процесі розвитку захворювання суглоби клякнуть, кістки зрощуються, а кішці стає важче й болісніше рухатися. Кішки починають кульгати, а потім взагалі уникають потреби рухатись.

Раніше фахівці назвали частини тіла котів, які не можна чіпати.

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