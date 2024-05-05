Не лише освіжають, але й мають широкий спектр переваг для здоров'я: 4 види трав‘яного чаю, які варто включити в свій раціон

Трав'яні чаї протягом століть користуються популярністю у всьому світі, адже вони не лише освіжають, але й володіють широким спектром корисних для здоров'я властивостей.

Однак донедавна вчені мало досліджували потенційну цінність ліпідів – особливих сполук, що містяться в цих напоях. Нещодавно в журналі Food Chemistry з'явилися результати дослідження японських науковців, які пролили світло на цю тему. Про це пише ТСН.

Ліпіди, що раніше не досліджувалися, виявлені в трав'яних чаях

Ліпіди – це група органічних речовин, які не розчиняються у воді. До них належать олії та жири, що містяться в різних продуктах харчування.

Дослідники з Університету Хоккайдо, доцент Сіддабасаве Говда та професор Шу-Пін Хуї, за допомогою сучасних методів аналізу (мас-спектрометрії з лінійною іонною trap-Orbitrap та високоефективної рідинної хроматографії) ідентифікували 341 молекулярний вид з п'яти категорій ліпідів у чотирьох видах трав'яних чаїв.

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Досліджені чаї та їхні потенційні властивості:

Кумазаса (Sasa veitchii): антиглікемічна, антиоксидантна, антибактеріальна, антиалергічна, протизапальна, противірусна, антитромботична, антимутагенна, судинорозширювальна, антиканцерогенна, омолоджувальна дія.

антиглікемічна, антиоксидантна, антибактеріальна, антиалергічна, протизапальна, противірусна, антитромботична, антимутагенна, судинорозширювальна, антиканцерогенна, омолоджувальна дія. Докудамі (Houttuynia cordata, риб'яча м'ята): антиглікемічна, антиоксидантна, антибактеріальна, антиалергічна, протизапальна, противірусна, антитромботична, антимутагенна, судинорозширювальна, антиканцерогенна, омолоджувальна дія.

Йомогі (Artemisia princeps, японський полин): антиглікемічна, антиоксидантна, антибактеріальна, протизапальна, противірусна, антитромботична, антимутагенна, судинорозширювальна, антиканцерогенна, омолоджувальна дія.

антиглікемічна, антиоксидантна, антибактеріальна, протизапальна, противірусна, антитромботична, антимутагенна, судинорозширювальна, антиканцерогенна, омолоджувальна дія. Сугіна (Equisetum arvense, хвощ польовий): антиглікемічна, антиоксидантна, антибактеріальна, протизапальна, противірусна, антитромботична, антимутагенна, судинорозширювальна, антиканцерогенна, омолоджувальна дія.

Нові знахідки та їх потенційний вплив:

Коротколанцюгові ефіри гідроксикислот жирних кислот (SFAHFA): деякі з них раніше не знаходили в рослинах. SFAHFA можуть бути джерелом коротколанцюгових жирних кислот, важливих метаболітів для здоров'я кишківника.

деякі з них раніше не знаходили в рослинах. SFAHFA можуть бути джерелом коротколанцюгових жирних кислот, важливих метаболітів для здоров'я кишківника. α-ліноленова кислота: давно відома своїми протизапальними властивостями.

давно відома своїми протизапальними властивостями. Арахідонова кислота: важлива для здоров'я.

Дослідники планують розширити своє дослідження, вивчивши ліпіди у понад 40 видах трав'яного чаю.

Це відкриття може мати значний вплив на харчову та медичну сфери, адже знання про ліпіди в трав'яних чаях допоможуть розробити нові продукти та терапії з покращеними властивостями для здоров'я.

Нагадаємо, ми вже писали про плюси та мінуси чаю.