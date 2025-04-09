Не матимете куди складати врожай: коли та як сіяти перець

Перець – одна з найулюбленіших культур серед городників, адже дарує щедрий врожай за належного догляду. Щоб отримати здорові та міцні рослини, особливо важливо правильно підготувати насіння до посіву й обрати оптимальний час для цього процесу.

Оскільки перець має тривалий вегетаційний період і є теплолюбною рослиною, його рідко висівають одразу у відкритий ґрунт. Зазвичай спершу вирощують розсаду в домашніх умовах, а вже потім пересаджують у грядки, коли настане стабільно тепла погода. Про це пише Еспресо.

Термін посіву насіння залежить від сорту: раннім достатньо 50–60 днів для формування розсади, середньостиглим потрібно 60–70, а пізнім — щонайменше 80 діб. Важливо дотримуватись температурних умов: для пророщування насіння температура повітря має становити близько +25°C, тоді як для росту рослин — у межах +20…+24°C.

Час посіву також варто коригувати відповідно до клімату регіону. У південних областях України, де весна настає раніше, насіння висівають уже в середині лютого. У центральних регіонах, як-от Київщина чи Полтавщина, цю процедуру проводять на початку березня, а на півночі та заході — у другій половині березня, аби встигнути до пізнішої пересадки в ґрунт наприкінці травня.

Щоб розсада була якісною, важливо правильно підготувати ґрунт: для цього підійде суміш торфу або дернової землі з перегноєм. Через чутливу кореневу систему перцю краще сіяти в індивідуальні ємності — стаканчики або касети з дренажем.

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Перед посівом насіння слід перебрати й обрати тільки повноцінне, без пошкоджень. Його варто знезаразити в слабкому розчині марганцівки, а потім замочити у теплій воді на 12–24 години, щоб пришвидшити проростання. У кожну посівну ємність кладуть по 2–3 зернини, присипають ґрунтом на 1,5 см, злегка ущільнюють і зволожують.

Контейнери накривають плівкою з отворами для вентиляції й ставлять у тепле місце. Перші сходи зазвичай з’являються через 10 днів, після чого укриття знімають, а сіянці регулярно поливають, не допускаючи перезволоження. Щоб розсада не витягувалася, особливо у похмурі дні, на перший тиждень рекомендують додаткове освітлення фітолампами.

Пересаджувати молоді рослини у відкритий ґрунт варто, коли середньоденна температура стабільно тримається на рівні +15°C.

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