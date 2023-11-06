Накличете фінансові проблеми та марні витрати: Чому не можна рахувати гроші ввечері

За всю історію людства в усіх культурах і народах сформувалася кількість народних вірувань та забобонів, пов'язаних з обережністю при поводженні з грішми. Одним із таких вірувань є переконання, що гроші не можна рахувати ввечері.

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Справжні прихильники цього вірування вважають, що ввечері, в цей перехідний час між днем і ніччю, гроші мають тенденцію залишити ваш будинок, пише OBOZREVATEL. Це, своєю чергою, може призвести до непередбачуваних витрат і фінансових проблем.

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Інше пояснення цього вірування полягає в тому, що вечірній підрахунок грошей робить людину вразливою перед можливим негативним впливом лихого ока. Заздрість та негативна енергія інших людей, за повір'ями, можуть послабити захисну енергетику вашого будинку. Гроші, як кажуть, люблять тишу та спокій. Тому оптимальним часом для підрахунку грошей є ранок або друга половина дня.

Це вірування також рекомендує утриматися від перерахунку чужих грошей, особливо ввечері. Віриться, що це може негативно вплинути на вашу власну фінансову удачу. Наприклад, якщо вам повертають позичені гроші ввечері, то їх слід залишити на тому місці, де ви їх отримали, і перенести до загального сховища лише наступного ранку.

Вважається, що підрахунок грошей пізно ввечері може заважати природному руху фінансів. Навіть якщо вам необхідно їх порахувати з певних причин, то найкраще витрачати їх лише наступного ранку. Маніпуляції, пов'язані з грошима, найкраще виконувати, коли сонце високо на небі, а не вже сідає.

Також вважається, що підрахунок грошей, особливо ввечері, може притягти різні проблеми, особливо ті, що стосуються боргів та кредитів. Переконання полягає в тому, що невчасне повернення позичених коштів може призвести до подальших фінансових труднощів. А ще підрахунок грошей вранці, а не ввечері, може допомогти уникнути імпульсивних та марнотратних витрат.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.

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