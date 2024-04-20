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Накличете нещастя: чому парасольку не можна сушити відкритою в приміщенні

Ігор Романько

Чому не можна сушити в будинку парасольку відкритим
Чому не можна сушити в будинку парасольку відкритим

Парасолька – це не просто аксесуар, що рятує від дощу. За свою багатовікову історію вона обросла безліччю прикмет та заборон.

Чи дійсно розкривати парасольку в приміщенні – це погано? У цьому матеріалі ми розглянемо основні повір'я щодо парасольок. 

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Чому не можна розкривати парасольку в приміщенні?

  • Стародавня традиція: колись парасольки виготовляли з щільної тканини, яка розтягувалася при сушінні в розкритому стані. Це робило її непридатною для захисту від дощу.
  • Практичні міркування: розкрита парасолька може заважати людям та тваринам, створюючи ризик пошкодження речей.
  • Народні прикмети: вірять, що розкрита парасолька в приміщенні лякає домових, які можуть нашкодити.

Чи є сенс у цих забобонах сьогодні?

  • Сучасні матеріали: сучасні парасольки не бояться деформацій, тому їх можна без побоювань розкривати в приміщенні.
  • Безпека: важливо не залишати розкриту парасольку без нагляду, щоб ніхто не зачепився за неї і не впав.
  • Домові: вірити чи ні в домових – це справа особистої віри.

Що ж робити?

  • Зберігайте парасольку в складеному стані в приміщенні.
  • Розкривайте її лише тоді, коли вона вам дійсно потрібна.
  • Будьте уважні, щоб не зачепитися за спиці парасольки та не зашкодити іншим.
  • Вірити чи ні в прикмети – це ваш вибір.

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