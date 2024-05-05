Накличете біду та нещастя: чому не можна ламати бузок

Сезон бузку в Україні розпочався, і багато хто з нас хоче прикрасити свої домівки букетами з цих запашних квітів. Однак, перш ніж зривати гілки бузку, важливо знати, чи можна це робити, які можуть бути наслідки для рослини та чи існує за це відповідальність.

Чи можна рвати бузок? Відповідь на це питання дали у виданні "Апостроф". Біологи не рекомендують ламати гілки бузку, адже це шкодить рослині.

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Виламування гілок може:

Заразити рослину хворобами та шкідниками.

Зменшити цвітіння бузку наступного року.

Зробити кущ негарним.

Натомість, якщо ви хочете мати бузок у вазі, рекомендується:

Обрізати гілки гострим секатором.

Робити це ввечері або рано вранці, коли в гілках більше вологи.

Не обрізати занадто багато гілок з одного куща.

Які можуть бути штрафи?

Згідно з українським законодавством, рвати бузок у несанкціонованих місцях заборонено.

За це може бути накладено штраф від 340 до 1360 гривень.

Де можна рвати бузок?

Ви можете рвати бузок у власному саду або на ділянці, де це дозволено.

Наприклад, у деяких парках та скверах є спеціальні місця, де можна рвати бузок за певною платою.

Народні забобони про бузок

З бузком пов'язано багато народних прикмет і забобонів.

Деякі люди вірять, що:

Не можна рвати білий бузок, адже він приносить невдачу.

Зірваний бузок може викликати хвороби, сварки та інші проблеми.

Однак, ці твердження не мають наукового підґрунтя.

Важливо поважати природу і не шкодити рослинам без потреби.

Якщо ви хочете мати бузок у вазі, краще купити його у магазині або обрізати гілки з власного куща, дотримуючись правил.

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