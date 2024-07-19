Котра година чи яка: як українською правильно дізнатися про час

Чи знаєте ви, як правильно запитати про час українською мовою. Перевірте, чи використовуєте прийменники та числівники без помилок.

Мовознавці з Асоціації українських редакторів надали поради, які допоможуть правильно спілкуватися українською.

Редакторка Юлія Мороз радить замість звичного, але помилкового "скільки годин?", запитувати "котра година?" або "о котрій годині?". Не забудьте про наголос на другому складі слова "котрА".

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Для позначення годин використовуйте порядкові числівники. Наприклад: "котра година?", "сьома година", "десята година".

Для позначення хвилин використовуйте кількісні числівники. 11:25 – одинадцята година двадцять п’ять хвилин.

Мороз пояснила: Години в українській мові – жіночого роду і є порядковим числівником, який відповідає на питання "котра?", тобто 02:00 кажемо не "дві години", а "друга година". Або ж "рівно друга година", "друга година рівно".

Редакторка звернула увагу, що іменники "година" і "хвилина" часто випускають: "десята (година) п’ятнадцять (хвилин)".

За її словами, для називання часу до 30 хв вживають прийменник на або по.

Приклад: 10:15 – п’ятнадцять хвилин на одинадцяту, п’ятнадцять хвилин по десятій.

15 хвилин — чверть години, тому треба казати:

чверть по десятій;

чверть на одинадцяту.

30 хвилин — пів години:

десята година тридцять хвилин;

пів на одинадцяту.

Після 30 хв вживають прийменники за або до: 10:45 – за п’ятнадцять хвилин одинадцята; або за чверть одинадцята; чи чверть до одинадцятої.

Юлія Мороз додала, що на позначення часу вживається прийменник о/об та порядковий числівник жіночого роду в місцевому відмінку:

Неправильно: "Початок заходу у 4 години".

Правильно: "Початок заходу о 16:00 (о 16-й годині)".

Неправильно: "без п'яти сім", "чверть після десяти".

Правильно: "за п'ять сьома", "чверть по десятій".

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