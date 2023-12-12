Яку кутю готують на Святвечір: покроковий рецепт головної страви Різдва 2023

Головою стравою Святого вечора (вечір перед Різдвом) є кутя. Цю страву на свята готують тричі – на Святвечір (багата кутя), на Маланки (щедра кутя) та напередодні Водохреща (голодна кутя).

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Цього року українці Святвечір святкують 24 грудня. Тож на цю дату потрібно готувати щедру кутю, в яку додають сухофрукти, мед та горіхи, сушені ягоди.

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Волоські горіхи у страві символізують побажання міцного здоров'я тим, хто куштує цю страву, мак - багатство та достаток для всієї родини, мед із родзинками віщують "солодке життя".

Традиційну кутю готують з пшениці. Однак у різних регіонах країни головну страву Святого вечора готують з рису, перловки, пшона чи навіть булгура.

Класичний рецепт багатої куті

Інгредієнти на різдвяну кутю:

Пшениця (товчена) – склянка (200 грамів)

Горіхи грецькі – 50 г

Родзинки – 50 г

Мак – 100 г

Цукор – столова ложка (не потрібен, якщо додасте мед)

Сухофрукти – 250 г

Курага – 40 г

Мед – столова ложка

Узвар – ½ склянки

Сіль – щіпка, для варіння крупи

Як готувати кутю на Святвечір

Пшеницю варто замочити на ніч у воді кімнатної температури, щоб вона швидше зварилася.

Якщо у вас пшениця гарнівка (товчена), то вона звариться швидко, тобто не потребує попереднього замочування.

Перед відварюванням промийте пшеницю та відваріть у підсоленій воді. Поки вариться пшениця, приготуйте узвар із сухофруктів (сушені яблука, сливи, груші).

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Горіхи подрібніть та обсмажте на сухій сковорідці до появи приємного запаху, або до золотистості.

Родзинки та курагу треба залити теплою водою, аби вони розм'якли. Потім витягти й подрібнити ножем.

Мак на 10 хв залийте окропом, а потім потовчіть у ступці. Можна сухий мак змолоти у кавомолці чи перебити блендером, а потім залити окропом.

З відвареної пшениці треба злити зайву воду, додати мед, мак, сухофрукти, горіхи та залити узваром. Додамо, що кутю зведено подавати на Святвечір до появи першої зірки та куштувати її першою. Також є такий звичай носити кутю родичам і близьким людям, що живуть окремо, пригощати їх цією стравою, бажаючи тим самим їм благополуччя і всього доброго.

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