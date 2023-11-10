Яка насправді різниця між словами 'книга' та 'книжка': Мовознавець здивував поясненням

В українській мові існує два слова: "книга" та "книжка". Попри те, що чимало людей вживають ці слова, як синоніми, між ними є різниця.

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Через цю різницю люди інколи помилково вживають слова. Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Як правильно сказати: книга з анекдотами чи книжка з анекдотами? Звичайно ж книжка з анекдотами. Чому? Тому що слово книга має відтінок урочистості, піднесеності. Тому смішно звучить сполука слів "книга з анекдотами", – сказав він.

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Авраменко пояснив, що книга – це грубий фоліант, вона велика за розміром. Тож енциклопедію, великий подарунковий альбом із репродукціями картин, ювілейне видання "Кобзаря" називають книгами.

"До речі, книгою також називають гросбух (бухгалтерську книгу), а також касову книгу, книгу обліку товарів, книгу скарг. А усе решта – то книжки", – зазначив мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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