Як вивести комах та харчову міль на кухні без хімікатів

Для боротьби з комахами не завжди потрібний інсектициди з хімікатами, які є шкідливими для навколишнього середовища. Боротьбу зі шкідниками можна здійснити за допомогою простих методів дезінфекції натуральними засобами.

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Дуже ефективно захиститися від таких комах, як попелиця, харчова міль, мухи і навіть клопи. Для цього скористайтеся дієвими методами Sante Plus.

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1. Перевірте упаковку. Боротьба з комахами вимагає попереднього аналізу та спостереження за коморою.

Щоб запобігти появі комах, що повзають, та інших видів, почніть з перевірки упаковки, наприклад, рису, борошна та зернових продуктів. Для боротьби зі шкідниками вам потрібно буде потрясти ці ящики, щоб подивитися, чи не впали якісь дрібні комахи.

2. Викиньте їжу, уражену колоніями комах. Щоб запобігти потенційному нападу шкідників, таких як комахи або личинки на ваші продукти, ви можете провести боротьбу зі шкідниками, викидаючи всю відкриту або невідкриту упаковку, в якій відбувається це вторгнення. При боротьбі зі шкідниками та комахами можна заморозити контейнери, в яких ви не виявили тварин, на 3-4 дні, щоб знешкодити потенційних личинок.

3. Повністю звільніть комору. Щоб боротися із зараженням комахами-шкідниками, такими як павуки та міль, вам потрібно почати з очищення полиць пилососом. Замість того, щоб вдаватися до розпорошення інсектицидів, проведіть цим пристроєм по затишних куточках та щілинах, щоб зібрати пилососом комах та їх личинки. Ця дія дозволить позбутися коконів і залишків їжі, які потенційно можуть залишитися після чищення.

4. Вимийте полиці, щоб видалити шкідників. Щоб досягти результатів у боротьбі з комахами, ви повинні контролювати популяцію цих шкідників, очищуючи заражені ділянки. Для цього проведіть боротьбу з комахами, використовуючи ганчірку, змочену в теплій мильній воді, щоб видалити пил, крихти, кокони та тварин, яких вам не вдалося прибрати пилососом. Щоб боротися з попелицею та іншими комахами, почистіть контейнери для зберігання і висушіть їх, перш ніж покласти назад у шафу.

5. Протріть контейнери. Щоб отримати репелентний ефект проти комах, ви можете провести органічну боротьбу зі шкідниками, використовуючи важливий інгредієнт: білий оцет. Цей кислотний розчин, змішаний з водою, є важливим засобом від комах, який знищує навіть тих, що ховаються в найменших куточках вашої комори. Для боротьби з комахами не протирайте поверхні відбілювачем, пестицидами або аміаком, оскільки вони стають токсичними при ковтанні.

6. Негайно винесіть сміття. Щоб забезпечити стійке знищення комах, важливо зав'язувати мішки для сміття, в які ви викинули контейнери, що кишать комахами. І не дарма: якщо ви забудете цей жест, тварюки ризикують повернутися до вашої комори. Для цієї операції вам потрібно буде почати з миття відра для сміття мильною водою. Потім часто викидайте сміття, щоб воно не затримувалося у вас вдома.

7. Забираємо вологу та крихти. Щоб боротися з присутністю комах, які можуть розорити вашу комору, вам необхідно подбати про те, щоб прибрати з кімнати крихти та вологі місця. Горище або місце, де ви збираєте банки, має бути добре очищене, щоб не залучати комах.

Покладіть гвоздику в комору: її запах – природний репелент, який відлякує комах і паразитів протягом декількох днів. Поновлюйте запас гвоздики раз на тиждень.

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