Як правильно доглядати за аґрусом навесні: натуральні методи для щедрого врожаю

Щоб забезпечити родючість кущів аґрусу, необхідно проводити правильну обрізку, пересадку, підживлення і боротьбу зі шкідниками навесні. UAportal розповідав, що, дотримуючись цих рекомендацій, можна гарантувати відмінний урожай без використання хімікатів.

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Обрізка

Як і смородину та малину, аґрус слід обрізати навесні до розпускання бруньок. Основними завданнями обрізки є видалення пошкоджених морозом або уражених шкідниками пагонів, видалення старих гілок, проріджування надмірно розрослих пагонів і контроль кореневої системи.

У молодих кущів обріжте пагони, залишивши лише п'ять бруньок. У дво-трирічних кущів слід залишити чотири-п'ять найсильніших гілок, тоді як старші кущі можуть підтримувати 10-12 пагонів різного віку. Як правило, дорослі кущі процвітають, маючи близько 20 гілок. Використовуйте чистий, гострий інструмент для видалення небажаних гілок на рівні землі.

Пересадка

Якщо осіння посадка неможлива, весна слугує підходящою альтернативою для пересадки аґрусу. Однак дуже важливо виконати це завдання до того, як розпустяться бруньки. Для успішної весняної посадки виконайте наступні кроки:

Підготуйте місце для посадки. Збагатіть ґрунт перегноєм або компостом і додайте золу для забезпечення поживними речовинами. Викопайте яму глибиною приблизно 35-40 см і шириною пів метра, поклавши на дно верхній родючий шар ґрунту.

Правильна техніка посадки. Посадіть кущ приблизно на 6-8 см глибше його початкового рівня і засипте ґрунтом.

Полив і мульчування. Забезпечте достатню кількість води (близько 5 літрів) для кожного куща і нанесіть шар тирси або торфу під корінь, щоб утримати вологу.

Для старих або розрослих кущів високоефективним методом розмноження є поділ і пересадка. Обережно викопайте кущ, зберігаючи коріння, і видаліть всі пошкоджені або засохлі частини. Розділіть кущ секатором, присипте зрізи золою або товченим активованим вугіллям і висадіть їх у підготовлені лунки, дотримуючись вищезгаданих кроків.

Підживлення

Багато садівників вважають, що для підживлення аґрусу (і смородини) дуже добре підходить органічна речовина. Крім того, зола надзвичайно добре працює як природне добриво для обох культур. Під кущі аґрусу та смородини слід розсипати по 1 склянці попелу на кущ.

Використання картопляного лушпиння також є корисним. Закип'ятіть 2 літри води і залийте нею 1 літр картопляного лушпиння, дайте настоятися пару годин. Потім обробіть кущі настоєм для досягнення оптимального результату.

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Боротьба зі шкідниками та хворобами без хімікатів

Боротьба зі шкідниками та хворобами без використання хімічних препаратів цілком можлива для аґрусу (і смородини) ранньою весною, до розпускання бруньок. Розглянемо наступні перевірені народні рецепти:

Настій золи проти борошнистої роси, пильщика і плодожерки:

Приготуйте суміш, замочивши 300-400 г попелу у відрі води (10 л) на два дні. Додайте 50 г мила для клейкості і обприскайте розчином кущі.

Настій сухої гірчиці для захисту від пильщика, скляниці, плодожерки та інших:

Замочіть 200 г сухої гірчиці у відрі води (10 л) на дві доби. Розведіть настій водою (1:5), додайте 50 г мила (на 10 л) і обробіть кущі.

Настій цибулиння для боротьби з попелиць:

200 г лушпиння цибулі залити відром теплої води (10 л) на 12 годин. Процідіть суміш і обприскайте нею рослини, бажано ввечері.

Додатковим заходом профілактики шкідників і хвороб є поливання ґрунту під кущами окропом, змішаним з марганцівкою.

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