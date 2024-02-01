Як знезаразити ґрунт для посадки розсади та навіщо це робити

Відразу після Нового року багато хто з нас починає готуватись до нового дачного сезону. Одним із важливих етапів підготовки є знезараження землі для розсади.

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Земля, яку ми купуємо в магазинах або заготовляємо самостійно, може містити патогенні бактерії, гриби та шкідників. Вони можуть зашкодити вашим рослинам, викликавши захворювання або зараження шкідниками. Про це пише theLime.

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Тому перед тим, як сіяти насіння, землю необхідно знезаразити.

Які способи знезараження землі для розсади існують?

Є кілька способів знезараження землі для розсади:

Прожарювання

Найбільш ефективний спосіб знезараження землі - прожарювання її в духовці за температури 200°С протягом 20-30 хвилин. При цьому гинуть всі патогенні бактерії, гриби та шкідники.

Однак при прожарюванні гинуть і корисні мікроорганізми, які необхідні для росту рослин. Тому після прожарювання землю бажано пролити розчином одного з фунгіцидних біопрепаратів.

Пропарювання

Пропарювання землі - менш ефективний спосіб, ніж прожарювання, але він дозволяє зберегти частину корисних мікроорганізмів.

Пропарювати землю можна в духовці, на водяній бані або в мікрохвильовій печі.

Протруювання фунгіцидами та інсектицидами

Протруювання землі спеціальними фунгіцидними та інсектицидними засобами також є ефективним способом знезараження.

Для протруювання можна використовувати як хімічні, так і біологічні препарати.

Проморожування

Проморожування землі - найпростіший спосіб знезараження, але він має не дуже високу ефективність.

Для того, щоб знезаразити землю за допомогою заморожування, її необхідно не менше місяця тримати при температурі нижче +18°С.

Який спосіб знезараження вибрати?

Вибір способу знезараження землі залежить від ваших уподобань та того, наскільки ви хочете бути впевнені в тому, що земля не містить патогенних організмів.

Якщо ви хочете отримати максимальний ефект, то найкраще використовувати прожарювання. Однак при цьому потрібно бути готовим до того, що частина корисних мікроорганізмів буде знищена.

Якщо ви хочете зберегти корисні мікроорганізми, то можна використовувати пропарювання або протруювання фунгіцидними та інсектицидними засобами.

А якщо ви хочете просто швидко і просто знезаразити землю, то можна використовувати проморожування.

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