Як почати накопичувати кошти навіть з мінімальною зарплатнею: просте правило

Зараз мінімальна зарплата в Україні становить 6700 гривень, і багато людей вимушені жити на цю суму протягом цілого місяця.

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Фінансовий консультант Андрій Омельченко розповів, що навіть за такого низького доходу можна накопичити заощадження. Золоте правило всіх, хто розуміє фінанси – відкладати 10% від кожного свого прибутку. Отже, з 6700 гривень вийде відкласти 670 гривень, і це значно краще, ніж не відкладати нічого.

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"Це дійсно золоте правило, яке допоможе почати накопичувати гроші", – підкреслив Омельченко.

Експерт радить вам створити у собі корисну звичку. На початку, виділення 10% від вашої зарплати може викликати дискомфорт – ви можете розпочати з меншої суми, наприклад, 1, 2,5 або 5% від вашого доходу. Головне – зробити це постійною звичкою.

Ще одним способом дисциплінування себе є створення електронної скарбнички на банківській картці. Ви можете налаштувати це так, щоб 10% від вашої зарплати автоматично знімалися при вступі коштів на картку.

Щоб уникнути спокуси витратити накопичені кошти, можна відразу конвертувати їх у іноземну валюту. Проте експерт зауважує, що не варто постійно купувати і продавати валюту.

"Моя порада, якщо ви заробляєте в гривнях, то і відкладайте у гривнях. Для довгострокових цілей, таких як покупка автомобіля чи квартири, валюта може бути вигідною. Але важливо встановити собі правило не продавати її, навіть якщо з'явиться бажання купити новий телевізор або планшет", – пояснює аналітик.

Андрій Омельченко рекомендує українцям відкладати гроші як в гривні, так і в іноземній валюті. Ви можете відкрити депозит в банку або інвестувати у державні чи військові облігації, які приносять високий відсоток доходу.

Щоб почати накопичувати, важливо аналізувати свої витрати. Уникайте емоційних покупок, особливо під впливом рекламних акцій. Часто товари з червоними цінниками здаються більш привабливими, ніж вони є насправді. Складайте списки покупок і дотримуйтесь їх при відвідуванні магазинів. Також розгляньте можливість монетизувати власні таланти, щоб здобути додатковий дохід. Продаж речей, якими ви не користуєтеся, може стати ще одним способом накопичення коштів.

Нагадаємо, раніше ми писали про правило 5 хвилин, яке навчить вас встигати набагато більше і бути продуктивнішим.

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