Як українською правильно перекласти 'долг платежом красен': вчитель здивував відповіддю

Чимало людей не знають, як правильно перекласти українською вислів "долг платежом красен". Важливо пам'ятати, що стійкі сполуки слів не перекладаються дослівно.

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Відомий мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як правильно перекладати фразеологізми. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Російською "долг платежом красен" – "борг розрахунком червоний"? Ні, звичайно. Або "рубаха-парень" – "сорочка хлопець"? Або ще приклад: "на воре шапка горит" – "на злодієві капелюх палає"? Виходить якась нісенітниця", – зазначив вчитель.

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Вираз "долг платежом красен" українською перекладається, як: "як не вертись, а взяв, то розплатись" або "хоч десь, хоч там перехвати, а борги заплати". Своєю чергою "рубаха-парень" українською буде як "хлопець-друзяка" або "щира душа".

Водночас вислів "на воре шапка горит" має переклад: "хто порося вкрав, у того і у вухах пищить".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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