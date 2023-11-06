Як ефективно заощаджувати на світлі, теплі та воді за допомогою простих лайфхаків

Українці спостерігають щоденне зростання цін на товари та послуги, і попри це, їх чекає важкий опалювальний сезон. Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закони, які введуть мораторій на підвищення комунальних тарифів.

Відео дня

Однак, попри це, сплачувати за комунальні послуги доведеться, і тому важливо шукати способи для їхньої економії. Недавно Факти ICTV дізналися про прості правила, які допоможуть українцям зекономити на комунальних послугах.

Читайте також: Як платити менше за комуналку: лайфхак для тих, хто прагне заощадити

Ось деякі поради від Київтеплоенерго:

Розташування холодильника: Помістіть холодильник подалі від плити та інших електричних приладів, оскільки це допоможе зменшити навантаження на компресор холодильника, що в результаті зменшить споживання електроенергії. Правильне розташування: Забезпечте мінімальну відстань від холодильника до стіни (не менше 5 см), оскільки неправильне розташування може збільшити споживання енергії. Вибір енергоефективної техніки: При купівлі нових приладів обирайте ті, які мають клас енергоефективності не нижче А+. Завантаження пральної машини: Завантажуйте пральну машину на максимум, оскільки часткове завантаження споживає майже стільки ж енергії, як і повне. Використання посудомийної машини: Також завантажуйте посудомийну машину на максимум, аби зекономити воду та енергію. Розумне прасування: Почніть прасування з тих речей, які потребують найнижчої температури, і поступово підвищуйте градус. Деякий одяг може взагалі не потребувати прасування. Використання електрочайника: Варіть лише ту кількість води, яку вам потрібно, та регулярно очищуйте чайник від накипу, щоб зменшити споживання енергії. Регулювання температури бойлера: Налаштуйте температуру бойлера на оптимальне значення, щоб уникнути зайвих витрат. Використання посуду з кришкою: Під час приготування їжі на електроплиті користуйтеся посудом з кришкою, щоб заощадити енергію. Використання мікрохвильової печі: Мікрохвильова піч та мультиварка можуть бути ефективними альтернативами приготуванню їжі на плиті та економити електроенергію.

Крім того, економія води включає:

Вимикання крану: Вимикайте воду під час чищення зубів та миття голови, коли вода не використовується. Ремонт сантехніки: Перевірте наявність протікань через кран чи труби та вчасно виправляйте їх. Заміна зливного бачка: Замініть зливний бачок унітаза на модель з двома режимами зливу (звичайний та економний) для заощадження води. Приймання душу: Душ може бути більш економічним за ванну. Раціональне миття посуду: Миття посуду у ємності з водою та корком для заощадження води.

Пропонуємо дізнатися, чи можна не сплачувати за комуналку під час війни.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!