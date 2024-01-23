Дослідники показали, що насправді приховують глибини океану (фото)

Світовий океан займає близько 70% поверхні Землі, але люди знають про нього менше, ніж про Марс. Вчені досі не вивчили навіть чверті дна океану, а про те, що ховається в його найтемніших і найглибших куточках, ми знаємо ще менше.

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За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, лише 5% Світового океану були досліджені. Це означає, що 95% його території все ще є загадкою. Про це пише Daily Mail.

Океан умовно розділений на кілька зон залежно від глибини:

Епіпелагія - поверхнева зона, яка отримує світло від сонця.

Мезопелагія - зона, де світло ще проникає, але вже дуже слабке.

Батипелагія - зона, де панує темрява.

Абіссопелагія - зона, яка розташована нижче 6000 метрів.

Хадальпелагія - зона, яка розташована нижче 11 000 метрів.

У глибинних водах океану панують екстремальні умови: низькі температури, повна темрява та екстремальний тиск. У таких умовах можуть вижити лише найбільш адаптовані організми.

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Незважаючи на це, вчені виявили в глибинних водах океану безліч дивовижних істот. Наприклад, біля жолоба Ідзу-Оґасавара на південь від Японії був виявлений величезний різноманітний світ глибоководних тварин.

Кашалоти також здатні пірнати на глибину понад 2000 метрів у пошуках здобичі. Вони полюють на глибоководних кальмарів, які також мають надзвичайну здатність адаптуватися до екстремальних умов.

Найглибоководнішою істотою, яку коли-небудь вдалося виявити людині, є равлик, виявлена на глибині 8300 метрів.

Учені продовжують вивчати Світовий океан, але він все ще зберігає для нас багато таємниць.

Нагадаємо, людство упродовж 300 років неправильно тлумачило головний закон фізики.

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