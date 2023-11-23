Хіміки розкрили 'тисячолітню таємницю' причин головного болю від червоного вина

Червоне вино вважається найбільш корисним алкогольним напоєм. Однак мало хто наважується його пити зважаючи на головний біль, який часто виникає після вживання цього напою.

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Нове дослідження Каліфорнійського університету в Девісі прояснило цю "давню таємницю" та пояснило, чому від вина буває головний біль, який не пов'язаний з похміллям.

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Дослідники вважають, що винним у цьому є флаванол кверцетин, який природно міститься в винограді та інших фруктах. Кверцетин, взаємодіючи з алкоголем, перетворюється на глюкуронід кверцетину, який блокує метаболізм алкоголю.

У присутності кверцетин-глюкуроніду порушується друга стадія розщеплення алкоголю, що веде до накопичення токсичного ацетальдегіду. Високий рівень цього речовини може викликати головний біль, почервоніння обличчя та нудоту. Деякі люди, особливо ті, у кого вже були мігрень або головний біль, можуть бути більш схильними до цього метаболічного порушення.

Дослідники планують порівняти ефект викликання головного болю різними червоними винами, щоб підтвердити свою теорію. Якщо це вдасться, це відкриє можливість для подальших досліджень та розуміння впливу кверцетину на індивідуальну схильність до головних болів від червоного вина.

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