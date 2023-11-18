Чи правда, що кава без кофеїну не містить кофеїну

У світі щодня випивається понад 1,6 мільярда чашок кави. Цей напій є природнім стимулятором енергії.

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Дехто вживає каву без кофеїну, вважаючи, що від неї не буде того ефекту, який може спровокувати звичайна кофеїнова кава. Що таке кава без кофеїну, як її готують та який вона має, повідомило видання IFLScience.

Як виготовляється без кофеїну

Кава без кофеїну готується шляхом видалення кофеїну із зелених несмажених кавових зерен. Для видалення кофеїну використовуються три основні методи: хімічні розчинники, рідкий вуглекислий газ або звичайна вода. Саме через це подібний напій дорожчий за звичайний.

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Додаткові кроки, необхідні для всіх цих методів обробки, є причиною того, що кава без кофеїну часто дорожча. Більшість безкофеїнової кави виготовляється за допомогою розчинників, оскільки це найдешевший процес.

Прямий метод передбачає обробку кавових зерен парою, а потім багаторазове замочування їх у хімічному розчиннику, який зв’язується з кофеїном і витягує його із зерен. За деякий час кофеїн екстрагується, а кавові зерна ще раз пропарюються, щоб видалити залишки хімічного розчинника.

Непрямий метод теж передбачає використання хімічного розчинника, але він не контактує безпосередньо з кавовими зернами. Замість цього зерна замочують у гарячій воді, потім воду зливають, а зерна обробляють хімічним розчинником. Кофеїн зв’язується з розчинником у воді та випаровується. Вода без кофеїну повертається до зерен, щоб повернути їй смак і аромат.

У випадку методу без розчинників використовують рідкий вуглекислий газ або воду. Вуглекислий газ закачується в камеру високого тиску разом із зернами, де він зв’язується з кофеїном, а потім видаляється під високим тиском.

Водний метод передбачає вилучення кофеїну з кавових зерен за допомогою води.

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Чи справді у каві не залишається кофеїну

Видання зазначає, що малоймовірним є те, що 100% кофеїну буде успішно видалено з кавових зерен. Однак потрібно випити понад десять чашок кави без кофеїну, щоб досягти рівня кофеїну, який зазвичай присутній в одній чашці звичайної кави.

Чи відрізняється смак кави без кофеїну

Насправді любителі кави зазначають, що смаки різняться. Кофеїн сприяє гіркоті кави, тому коли кофеїн видаляється, частина гіркоти зникає.

Користь кави

Зауважується, що користь для здоров’я від вживання кави без кофеїну подібна до кави з кофеїном. Однак більшість переваг для здоров’я було продемонстровано при вживанні трьох чашок напою без кофеїну на день.

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