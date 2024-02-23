Гігантську змію знайшли у лісах Амазонки завдяки зйомкам фільму з Віллом Смітом (фото та відео)

Нове дослідження показало, що зелена анаконда, яка мешкає в Амазонці, насправді є двома різними видами. Більший вид, який зустрічається в Еквадорі, Колумбії та Венесуелі, отримав назву північної зеленої анаконди (Eunectes akayima).

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Південна зелена анаконда (E. murinus) - це менший вид, який зустрічається в Бразилії та інших частинах Амазонки. Відкриття було зроблено командою вчених на чолі з професором Браяном Фраєм з Університету Квінсленда, пише IFLScience.

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Фрай та його команда досліджували вплив видобутку нафти на анаконд в Амазонці. Вони виявили, що самці анаконд містять на 1000% більше свинцю та кадмію в організмі, ніж самки, що відображає те, як ці елементи проникають у водну екосистему та прокладають собі шлях до харчового ланцюга.

Вчені також виявили, що еквадорські анаконди більші, ніж анаконди Бразилії. Найбільша анаконда, яку вони спіймали, була завдовжки 6,3 метра.

Один з членів команди Ваорані був укушений анакондою, довжину якої оцінювали в 7,5 метра. Генетичні дослідження показали, що еквадорські та бразильські анаконди настільки різняться, що їх слід вважати двома різними видами.

Північна зелена анаконда - це найбільший вид змій у світі. Вона може виростати до 8 метрів у довжину і важити до 200 кілограмів. Південна зелена анаконда трохи менша. Вона може виростати до 5 метрів у довжину і важити до 100 кілограмів.

Видання пише, що знайти анаконду допомогли знаменитості. Зокрема, професор Фрай був керівником наукової групи амазонської частини документального фільму National Geographic "Полюс до полюса" з Віллом Смітом.

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