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Гігантську змію знайшли у лісах Амазонки завдяки зйомкам фільму з Віллом Смітом (фото та відео)

Билім Олена

Гігантську змію знайшли у лісах Амазонки завдяки зйомкам фільму з Віллом Смітом (фото та відео)

Нове дослідження показало, що зелена анаконда, яка мешкає в Амазонці, насправді є двома різними видами. Більший вид, який зустрічається в Еквадорі, Колумбії та Венесуелі, отримав назву північної зеленої анаконди (Eunectes akayima).

Південна зелена анаконда (E. murinus) - це менший вид, який зустрічається в Бразилії та інших частинах Амазонки. Відкриття було зроблено командою вчених на чолі з професором Браяном Фраєм з Університету Квінсленда, пише IFLScience.

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Фрай та його команда досліджували вплив видобутку нафти на анаконд в Амазонці. Вони виявили, що самці анаконд містять на 1000% більше свинцю та кадмію в організмі, ніж самки, що відображає те, як ці елементи проникають у водну екосистему та прокладають собі шлях до харчового ланцюга.

Вчені також виявили, що еквадорські анаконди більші, ніж анаконди Бразилії. Найбільша анаконда, яку вони спіймали, була завдовжки 6,3 метра.

Гігантську змію знайшли у лісах Амазонки завдяки зйомкам фільму з Віллом Смітом (фото та відео)
Гігантську змію знайшли у лісах Амазонки завдяки зйомкам фільму з Віллом Смітом (фото та відео)

Один з членів команди Ваорані був укушений анакондою, довжину якої оцінювали в 7,5 метра. Генетичні дослідження показали, що еквадорські та бразильські анаконди настільки різняться, що їх слід вважати двома різними видами.

Північна зелена анаконда - це найбільший вид змій у світі. Вона може виростати до 8 метрів у довжину і важити до 200 кілограмів. Південна зелена анаконда трохи менша. Вона може виростати до 5 метрів у довжину і важити до 100 кілограмів.

Видання пише, що знайти анаконду допомогли знаменитості. Зокрема, професор Фрай був керівником наукової групи амазонської частини документального фільму National Geographic "Полюс до полюса" з Віллом Смітом.

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