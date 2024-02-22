У Чорнобилі внаслідок радіаційного забруднення мутували жаби (фото)

Жаби в Чорнобильській зоні відчуження еволюціонували та здобули темнішу шкіру, щоб краще захиститися від радіації, згідно з новим дослідженням.

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Східні деревні жаби (Hyla orientalis) зазвичай яскраво-зелені, але у 2016 році дослідники виявили в Чорнобилі жаб з чорною шкірою, пише IFLScience.

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Протягом трьох років дослідники вивчали понад 200 самців жаб з Чорнобильської зони відчуження та з-за її меж. Жаби з зони відчуження мали "напрочуд темніший колір шкіри спини", ніж жаби з інших районів.

Дослідники вважають, що темніший колір шкіри захищає жаб від радіації. Жаби з темнішою шкірою мають більше меланіну, який може нейтралізувати вільні радикали та зменшувати пошкодження ДНК, викликане радіацією.

Колір шкіри жаб був найтемнішим у місцях, найближчих до вибуху, де радіація була найвищою. Це свідчить про те, що жаби еволюціонували та отримали темнішу шкіру протягом кількох поколінь після Чорнобильської катастрофи.

"Це дійсно швидка еволюція", - пишуть дослідники.

Дослідники сподіваються, що майбутні дослідження допоможуть їм краще зрозуміти генетичні механізми, що стоять за темнішою шкірою жаб, а також інші можливі наслідки тривалого впливу радіації на дику природу.

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