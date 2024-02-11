Чорнобильські вовки-мутанти розвинули протиракові здібності

Нове дослідження показало, що вовки, які живуть у Чорнобильській зоні відчуження (ЧЗО), генетично відрізняються від вовків за межами регіону. Ці зміни, ймовірно, є результатом адаптації до хронічного радіаційного впливу.

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Вовки Чорнобильської зони піддаються впливу радіації в 6 разів вище дозволеного рівня для людей. Це призвело до змін в їх імунній системі, подібних до тих, що спостерігаються у людей, які проходять променеву терапію, пише IFLScience.

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Ще більш вражаючим є те, що у вовків розвинулися генетичні мутації, які роблять їх більш стійкими до раку. Ці мутації можуть стати ключем до розробки нових методів лікування раку у людей.

Дослідження також показало, що популяція вовків у Чорнобильській зоні значно зросла після катастрофи 1986 року. Це свідчить про те, що дика природа може процвітати навіть в умовах радіаційного забруднення.

На жаль, війна в Україні завадила дослідникам продовжити свої дослідження. Проте, зібрані дані вже дають цінну інформацію про те, як живі істоти можуть адаптуватися до екстремальних умов.

Раніше в Індії вдалось вперше задокументувати гібрид вовка та собаки.

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