Дві головні помилки при приготуванні квашеної капусти, через які вона темніє

Під час заквашення капусти виникає одна поширена проблема – потемніння. Проте не варто засмучуватися, натомість скористайтеся порадами, як цього уникнути.

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Якщо ж капуста вже потемніла, її можна врятувати, додавши в неї трохи оцту або лимонного соку. Оцет або лимонний сік допоможуть запобігти цій проблемі

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Дві головні помилки, чому квашена капуста темніє

1. Багато/мало солі.

Сіль необхідна для квашення капусти, оскільки вона сприяє утворенню молочної кислоти, яка є консервантом. Якщо в капусті недостатньо солі, процес бродіння сповільнюється, і капуста може потемніти. Коли солі занадто багато, це призводить до загибелі корисних бактерій.

Для квашення капусти потрібно використовувати тільки харчову сіль великого помелу без будь-яких добавок. На кілограм нашаткованої капусти здебільшого додають близько 24 г солі, або ж 2-2,5% солі від ваги капусти.

2. Неправильна температура бродіння.

Загалом процес бродіння квашеної капусти ділиться на три етапи, для кожного треба особливі умови:

1. У перші 2-3 дні потрібно простежити за тим, щоб у приміщенні, де кваситься капуста, температура трималася на рівні 24 градусів тепла.

2. Другий етап триває від 5 до 7 днів. У цей період температурний режим має бути близько 20 градусів за Цельсієм.

3. Зберігання квашеної капусти. Щоб продукт не потемнів, температура повітря повинна становити від 0 до -2 градусів.

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