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Сендвіч без борошна і зайвих калорій
Легкий, соковитий, хрусткий. Ідеальний для вечері — або щоб узяти з собою.
Запікаю баклажани на пергаменті — не прилипає, не рветься, тримає тепло, як треба. Ніякого клопоту — тільки результат.
Інгредієнти:
• Баклажан — 1 шт;
• Твердий сир — 70 г;
• Песто — 2 ст. л;
• Рукола — жменя;
• Моцарела — 1 кулька;
• Помідор — 1 шт;
• Хамон — 2–3 скибки;
• Сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
1. Нарізати баклажан тонкими скибками.
2. Викластт на деко з пергаментом, трохи накладаючи краї один на одного.
3. Посипати сиром — всередину й зверху.
4. Запікати протягом 20 хв при температурі 180°C.
5. Додати песто, руколу, моцарелу, томати, хамон — і закрити другою частиною.
Готово.