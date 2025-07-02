Сендвіч без борошна і зайвих калорій

Легкий, соковитий, хрусткий. Ідеальний для вечері — або щоб узяти з собою.

Запікаю баклажани на пергаменті — не прилипає, не рветься, тримає тепло, як треба. Ніякого клопоту — тільки результат.

Інгредієнти:

• Баклажан — 1 шт;

• Твердий сир — 70 г;

• Песто — 2 ст. л;

• Рукола — жменя;

• Моцарела — 1 кулька;

• Помідор — 1 шт;

• Хамон — 2–3 скибки;

• Сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

1. Нарізати баклажан тонкими скибками.

2. Викластт на деко з пергаментом, трохи накладаючи краї один на одного.

3. Посипати сиром — всередину й зверху.

4. Запікати протягом 20 хв при температурі 180°C.

5. Додати песто, руколу, моцарелу, томати, хамон — і закрити другою частиною.

Готово.