Більше не сунуть носа: як вигнати кротів з города

Багато власників дачних ділянок не надають серйозного значення появі кротів, однак ці тварини здатні завдати відчутної шкоди. Прокладаючи свої ходи, вони пошкоджують коріння рослин, що може спричинити загибель культур.

Попри те, що кроти поїдають шкідливих комах, шкода від їхньої присутності на городі часто переважає. Про це пише Уніан.

Є прості й безпечні способи, як відвадити кротів без радикальних методів. Один із найдієвіших варіантів — використання карбіду кальцію. Щоб застосувати цей засіб, необхідно знайти свіжу кротовину, розкопати її та покласти всередину кілька шматочків карбіду. Потім ямку слід засипати землею та полити водою. У результаті взаємодії з вологою карбід виділяє різкий газ (ацетилен), запах якого кроти не переносять, тож швидко покидають цю територію.

Ще один спосіб — саморобний шумовий відлякувач. За словами Печка, для цього знадобиться звичайна пластикова пляшка, дерев’яна або металева палиця. У пляшці прорізаються лопаті, і вона насаджується на верхівку палиці, яку встромляють у землю біля кротовини. Вітер обертає пляшку, створюючи вібрації та звуки, що передаються через ґрунт і неприємні для кротів. Такий шум дратує тварин, і вони залишають ділянку.

Також існують гуманні способи фізичного відлову. Спеціальні трубчасті пастки можна встановлювати у тунелях. Якщо кріт потрапляє всередину, він не може вибратися, і його можна безпечно вивезти, наприклад, до лісу. Важливо не тримати тварину у пастці понад 14 годин, щоб вона не загинула від голоду.

Крім того, городники можуть використовувати різні природні репеленти — часник, кавову гущу, рицинову олію, шматки тканини з бензином або тухлі яйця. Ці запахи неприємні для кротів, і вони уникають таких ділянок. Певного ефекту можна досягти і за допомогою електронних відлякувачів, які видають звуки на частотах, дратівливих для слуху кротів. Щоправда, для кращого результату їх бажано поєднувати з іншими методами.

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Якщо ділянка ще не засаджена, можна скористатися радикальнішим варіантом — затопити тунелі водою. Для цього достатньо вставити шланг у хід і подати сильний напір.

Також не варто забувати про профілактику. Щоб запобігти проникненню кротів, досвідчені господарі радять обкопати ділянку захисним бар’єром — закопати в землю смужки лінолеуму, металеві листи, шифер або спеціальні сітки. Це створює фізичну перешкоду і не дозволяє тваринам проникати на територію городу.

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