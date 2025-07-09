Не будуть гірчити: як правильно удобрювати огірки в липні

Гіркота в огірках виникає через коливання температури та дефіцит поживних елементів. Щоб запобігти появі неприємного смаку, необхідно своєчасно реагувати на стресові фактори, що призводять до накопичення в овочі кукурбітацину.

Одним із найкращих способів боротьби є підживлення калієм, зокрема сульфатом калію, який діє швидко та безпечно. Про це пише UAportal з посиланням на сайт "Радіо Трек".

Городники із нетерпінням чекають на перший урожай огірків, але часто розчаровуються через гіркоту плодів. Хоча рослини отримують належний догляд, полив та підживлення, це не завжди забезпечує хороший смак. Причиною цього є особлива речовина – кукурбітацин, що накопичується в огірках як відповідь на стресові фактори.

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Гіркота в огірках виникає через кілька основних причин:

Різкі коливання температур . Коли вдень температура перевищує 30 °C, а вночі значно знижується, рослини потрапляють під стрес. Це і є фактори, що сприяють накопиченню кукурбітацину.

. Коли вдень температура перевищує 30 °C, а вночі значно знижується, рослини потрапляють під стрес. Це і є фактори, що сприяють накопиченню кукурбітацину. Нерівномірний полив . Якщо огірки спочатку не отримують достатньо води, а потім їх різко заливають, особливо холодною, це може викликати негативні наслідки.

. Якщо огірки спочатку не отримують достатньо води, а потім їх різко заливають, особливо холодною, це може викликати негативні наслідки. Брак поживних речовин. Під час інтенсивного плодоношення рослини потребують збалансованого харчування. Недолік мікроелементів погіршує загальний стан культури та збільшує її чутливість до змін навколишнього середовища.

Щоб запобігти або виправити проблему, слід звернути увагу на дефіцит калію. Цей елемент допомагає рослинам краще справлятися зі стресами, регулює водний баланс, зміцнює клітинні стінки, покращує засвоєння інших поживних речовин та сприяє рівномірному дозріванню плодів.

Популярними залишаються народні методи підживлення, як-то зола чи бананова шкірка, але їхній вплив відчувається повільно. Якщо гіркота вже проявилася, необхідно застосовувати більш оперативні заходи.

Найкращим варіантом є сульфат калію (калій сірчанокислий), який має кілька переваг:

добре розчиняється у воді;

швидко поглинається кореневою системою;

не призводить до засолення ґрунту, як інші калійні добрива.

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Схема підживлення огірків

Розчинити 15–20 г сульфату калію в 10 л теплої води.

Перед підживленням полити огірки звичайною водою.

Нанести 1 літр готового розчину на кожну рослину.

Проводити процедуру ввечері, щоб уникнути опіків.

Повторювати підживлення через 7–10 днів, не більше трьох разів за сезон.

Навіть якщо на смак огірки стали гіркими, це можна виправити. З правильним підходом наступні плоди будуть м'якими та смачними. Головне – вчасно помітити сигнали, які подає рослина, і надати їй все необхідне для росту без зайвих труднощів.

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