Як відучити кота ходити в туалет в саду чи на городі: дієві методи

Деякі дачники, оглядаючи свої грядки чи садові ділянки, час від часу стикаються з неприємною ситуацією — на території "господарює" чужий кіт. Сліди його присутності псують не лише вигляд ділянки, а й настрій.

Проте є ефективні й водночас безпечні способи, які допоможуть відучити тварину використовувати ваш город як туалет. Про це пише Новини.LIVE.

Досвідчені садівники радять використовувати природні аромати, які коти не переносять. Зокрема, можна розкласти шкірки цитрусових фруктів — лимонів, апельсинів чи мандаринів — довкола ділянки. Їхній запах діє на котів відлякувально. Ще один варіант — розчин на основі ефірних олій лаванди, м’яти або евкаліпта. Якщо його періодично розпилювати на землю, це також зменшить бажання тварини повертатися. Додатково можна використовувати кавову гущу, яку коти не люблять ні за аромат, ні за текстуру.

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Окрім запахів, допоможуть і фізичні перешкоди. Якщо накрити грядки садовою сіткою з дрібними отворами або агроволокном, тварина просто не зможе рити ґрунт. Щоб ще більше ускладнити їй доступ, між рослинами можна викласти шишки, бамбукові палички або грубе каміння — по таких поверхнях котам ходити вкрай незручно.

Ще один спосіб — посадити на ділянці рослини, які мають різкий аромат, що не до вподоби котам. Наприклад, лаванда, розмарин або навіть котяча м’ята можуть змінити плани пухнастого непроханого гостя. А для тих, хто не проти сучасних рішень, існують технологічні гаджети — ультразвукові відлякувачі та автоматичні спринклери з датчиком руху, які спрацьовують при наближенні тварини й створюють для неї некомфортні умови.

Якщо ж кіт приходить постійно, можливо, варто дати йому альтернативу — виділити на околиці ділянки куточок із м’яким ґрунтом або піском, куди він зможе ходити без шкоди для ваших рослин. Такий компроміс може вирішити проблему надовго.

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