Як врятувати помідори від сильної спеки: городники поділились дієвим методом

Спека може знищити томати навіть у доглянутих теплицях. Здається, зроблено все: полив, підживлення, провітрювання — але листя обгорає, квітки та зав’язі обсипаються. Що робити?

Найефективніший прийом — це ранкове зволоження доріжок і стін у теплиці. Близько шостої години ранку проливають не самі рослини, а простір навколо. Під час випаровування вода охолоджує повітря, і температура в теплиці знижується щонайменше на кілька градусів. Замість згубних +37 °C — стає +34 °C, а пилок зберігає здатність до запилення. Про це пише noviydoctor.

Щоб утримати комфортну температуру вночі, біля рослин ставлять відра з водою. Важливо, щоб вода була теплою — не нижче +20 °C. Всі ці дії варто проводити до сходу сонця, оскільки після 8:00 ефективність різко падає.

Ще один спосіб — створити захист від перегріву за допомогою "живого екрана". З південного боку теплиці розвішують вологу тканину (наприклад, простирадло чи мішковину) й періодично її зволожують. Такий бар’єр значно знижує перегрів рослин. А ввечері, після 19:00, листя рекомендують обприскувати настоєм деревної золи (1 склянка на 10 літрів води). Це джерело калію та мікроелементів, яке допомагає рослинам утримати зав’язі та знижує рівень стресу.

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У критичних випадках використовують спеціальну екстрену суміш: у відрі води розчиняють чайну ложку борної кислоти, столову ложку сечовини та дві столові ложки золи. Цим розчином обприскують не тільки листя, а й ґрунт під кущами, рано вранці або пізно ввечері. Уже наступного дня можна помітити результат — зав’язі знову зеленіють, а обсипання припиняється.

Городники наголошують: важливо дотримуватися чіткого режиму. У дні з помірною спекою до +34 °C вистачить лише ранкового зволоження. За температури до +37 °C додають тканинні екрани й зольні обробки. А коли спека перевищує +37 °C, до схеми підключають екстрену суміш. Усі дії бажано чергувати, аби не перевантажувати рослини.

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