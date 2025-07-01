Курячі крильця за 12 хвилин: швидкий рецепт

Курячі крильця за 12 хвилин.

Я вражений!

Ну, що я люблю смачно поїсти - ви й так знаєте. А після роботи, де щодня куштую витребеньки, іноді так хочеться чогось простого. Тож курячі крильця — от моє guilty pleasure.

1 кг курячих крилець

10 г солі

трішки суміші карі, паприки, сухого часнику, сушеного перцю чилі (якщо любите), ворчестер або 1 ч. л. соєвого соусу.

ще додаю неповну столову ложку яблучного оцту

олія для скоринки

Крильця розділяю, третю фалангу відкладаю для бульйону.

До крилець додаю всі приправи та додатки. Можна експериментувати: додати ваші улюблені прянощі, трішки гірчиці, ароматну олію. Бажано, щоб крильця маринувалися хоча б годину, а краще - ніч у холодильнику.

Розігріваю гриль - ставлю режим "Аерогриль". Як нагрівся - кладу крильця. Мені вистачило 12! хвилин аби вони приготувалися. Перевіряв тричі!

Якщо любите часник, то коли відкриєте гриль, змастіть крильця запашною часниковою олією. Аромат буде стояти на всю кухню!

Поки крильця готувалися, я встиг крупно нарізати овочі - томат, кабачок, баклажан і цибулю. Змастив їх олією та сіллю, додав трішки соєвого соусу, але це вже за бажанням. Соус дає умамі, 5-й смак. І теж поставив на гриль і готував 12! хвилин. Корисна гаряча їжа одразу вабить своїм ароматами!

Овочі теж можна заправити додатковими заправками, а можна їсти просто так!

Смачного!

Які ще страви приготувати для вас на цьому красунчику?