Вони не бояться іржі: топ кросоверів з міцним кузовом

Під час вибору вживаного автомобіля важливо звертати увагу не лише на технічний стан, а й на здатність кузова протистояти корозії. Навіть найменші сліди іржі можуть з часом перетворитися на серйозну проблему, тож краще заздалегідь обрати модель, яка має гарну антикорозійну стійкість.

Деякі кросовери зарекомендували себе як особливо надійні в цьому аспекті. Про це пише uamotors.

Серед таких – Ford Escape, який вирізняється добрим захистом кузова завдяки шару цинку завтовшки 5–10 мікрометрів. Хоча це не японський бренд, за якістю антикорозійного захисту він не поступається своїм конкурентам.

Читайте також: Штрафують за стару запаску: чи дійсно поліція стала активніше карати водіїв

Mazda CX-5 має ще потужніший рівень оцинковки – до 15 мікрометрів, що забезпечує міцність кузова навіть після кількох років експлуатації.

Не менш відомою є Honda CR-V, яка поєднує в собі надійність і добре цинкове покриття на рівні 10–12 мікрометрів.

Схожими характеристиками володіє Subaru Forester, чий кузов оброблений гальванічним методом. Завдяки цинку товщиною до 15 мікрометрів, він тривалий час не піддається іржі.

Toyota RAV4 також входить до числа найкращих у цьому плані. Вона має якісне лакофарбове покриття й додатковий захист кузова за рахунок цинку товщиною 10–12 мікрометрів.

Якщо дотримуватися базових правил догляду, ці автомобілі можуть служити роками без слідів корозії. Головне — уважно оглядати авто перед купівлею й уникати екземплярів, у яких вже почали з’являтися іржаві ділянки. Навіть найкращий захист не зупинить процес, якщо корозія вже почалася.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого з українських водіїв не мають права штрафувати за їзду без прав.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!