Чим підживити троянди у червні, щоб легше переносили спеку

У червні, коли спека набирає обертів, троянди потребують особливої уваги. Щоб рослини не втрачали сили в спекотну пору, важливо забезпечити їм якісне підживлення — саме воно допоможе кущам краще переносити високі температури.

У період активного цвітіння троянди споживають багато поживних речовин. Якщо не додати їх вчасно, рослини можуть почати слабнути: коріння й пагони виснажуються, а нових бутонів стає менше. Тому влітку підживлення має стати обов’язковим пунктом догляду. Про це пише Telegraf.

Оптимальним варіантом є органічні добрива. Замість хімічних препаратів краще обрати натуральні варіанти, які можна знайти у садівничих магазинах. Найбільш ефективними вважаються добрива на основі курячого посліду — вони насичують ґрунт азотом, фосфором і калієм, що сприяє здоровому росту кущів і пишному цвітінню.

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Альтернативою також може стати добре перепрілий компостований гній. Важливо пам’ятати: використовувати щойно приготовану органіку не можна, адже вона може пошкодити рослину, викликаючи опіки стебел біля основи.

Добриво потрібно рівномірно розподілити навколо куща, не торкаючись безпосередньо стебел. Після цього троянди варто рясно полити — це допоможе поживним речовинам проникнути в ґрунт. Процедуру слід проводити не частіше, ніж раз на два місяці — цього достатньо, щоб кущі радували тривалим і рясним цвітінням.

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