Врожай збиратимете відрами: як збільшити врожай лохини

Багато хто з нетерпінням чекає літа, щоб скуштувати стиглу та соковиту лохину. Однак, щоб мати рясний урожай у розпал сезону, вже в червні рослині потрібно приділяти особливу увагу — інакше очікуваних ягід може й не бути.

Одним із головних чинників успішного вирощування є правильний полив. Лохина дуже вологолюбна, тому нестача води призводить до того, що ягоди виростають дрібними, а їхній смак погіршується. Щоб уникнути цього, важливо контролювати рівень вологи в ґрунті, особливо під час спеки. Про це пише vsn.

У середньому на один кущ необхідно не менше 10 літрів води, поливати слід щонайменше двічі на тиждень, а в спекотні дні – частіше. Водночас не варто допускати надмірного зволоження, адже це також шкодить кореневій системі.

Ще один важливий етап догляду – боротьба з бур’янами. У червні вони активно проростають, і якщо їх вчасно не видаляти, то можуть "виснажити" кущі, забираючи поживні речовини та провокуючи поширення хвороб. Особливо чутливими до бур’янів є молоді рослини.

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Під час прополювання варто також не забувати про розпушування ґрунту. Після поливу земля зазвичай ущільнюється, що обмежує доступ кисню до коріння. Щоб рослина розвивалася повноцінно, потрібно регулярно розпушувати землю біля кущів.

Корисною процедурою є й мульчування, яке краще проводити вже в червні. Воно дозволяє довше зберігати вологу, зменшити кількість бур’янів і водночас сприяє підтриманню пухкої структури ґрунту. До того ж, правильно підібрана мульча може злегка підкислити ґрунт, що дуже корисно для лохини.

Щоб отримати високий урожай, варто також стежити за кислотністю ґрунту. Лохина найкраще росте при pH на рівні 3,5–4,5. Для підкислення часто використовують лимонну кислоту — приблизно три чайні ложки на відро води. Також застосовують столовий оцет, розбавляючи 100 мл на 10 літрів води.

Не варто забувати й про захист врожаю від птахів. Ягоди лохини приваблюють не лише людей, і щоби врятувати плоди від пернатих ласунів, найкраще використовувати спеціальні сітки, які захищають кущі, не завдаючи шкоди птахам.

Нагадаємо, ми вже писали, чим підживлювати моркву у червні.

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