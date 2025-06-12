Вистачить на всю зиму: чим підживлювати моркву у червні

Досвідчені городники добре знають, що для того, щоб виростити велику, солодку й соковиту моркву, зовсім не обов'язково купувати складні мінеральні добрива — цілком достатньо звичайної деревної золи. Її застосовують у різний спосіб: хтось вносить під час посіву, інші підживлюють моркву вже після появи сходів.

В обох випадках попіл приносить чималу користь, адже містить фосфор і калій — два елементи, які безпосередньо впливають на розвиток і смакові якості коренеплодів. Про це пише Уніан.

Проте варто враховувати кілька важливих нюансів. Наприклад, при посіві моркви не слід сипати золу безпосередньо в лунки — це може зашкодити. Набагато ефективніше змішати її з піском у пропорції приблизно 1 кілограм на відро і вже цією сумішшю обробити грядку, перекопавши її. Такий підхід дозволяє уникнути защолочення ґрунту.

Коли морква вже зійшла, її корисно поливати настоєм золи. Готують його просто: попіл заливають гарячою водою, настоюють добу, після чого проціджують і використовують для поливу. Зазвичай таку підживку проводять раз на два тижні. Крім того, сухий попіл можна розсипати між рядами після дощу — це не лише живлення, а й ефективний природний засіб проти шкідників, зокрема морквяної мухи.

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Втім, попіл підходить не для кожного типу ґрунту. Якщо ваша ділянка має лужну реакцію, від такого добрива краще відмовитися. Також небажано поєднувати золу з гноєм або азотними добривами — така комбінація знижує ефективність обох компонентів.

У червні моркві особливо потрібні волога й поживні речовини, адже саме в цей період активно формуються коренеплоди. Окрім золи, для підживлення використовують органіку — перегній, компост, настої коров’яку чи пташиного посліду, а також мінеральні добавки на основі фосфору й калію. Але навіть із найкращим добривом важливо не забувати про полив: брак вологи може серйозно загальмувати ріст моркви, а надмірне зволоження — призвести до її загнивання. Тож усе має бути в міру.

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