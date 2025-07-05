В Україні активізувались змії: як уникнути укусу та що робити, якщо це сталось

У Львівській області фіксують зростання кількості випадків укусів змій. Перший інцидент стався близько 19:49 у селі Волосянка Славської громади Стрийського району. 44-річного чоловіка госпіталізували до центральної лікарні з укусом у ділянку лівої щиколотки.

Вже за 13 хвилин, о 20:02, до Турківської лікарні доставили 23-річного жителя села Мала Волосянка Самбірського району — його вкусила змія в кисть лівої руки. Ще через півтори години, близько 21:29, медична допомога знадобилася 40-річній жінці з села Ісаї, яку вкусили за праву руку. Усі постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості. Про це повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

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Фахівці нагадують: у разі укусу змії необхідно якнайшвидше звернутися до медиків. Якщо ж такої можливості немає, потрібно діяти оперативно: заспокоїти потерпілого, обмежити його рухливість, звільнити уражену кінцівку від одягу та прикрас, накласти стерильну пов’язку з антисептиком. Постраждалому рекомендується пити багато води та за наявності аптечки прийняти протиалергічні засоби. Руку чи ногу потрібно зафіксувати у піднятому положенні й прикласти щось холодне.

У Міністерстві охорони здоров’я застерігають: не варто припікати рану, накладати джгут, намагатися висмоктати отруту чи обробляти місце укусу додатково. Також категорично заборонено вживати алкоголь у таких ситуаціях.

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