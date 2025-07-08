Врожай їстимете все літо: як підвищити родючість малини

Малина — одна з найулюбленіших літніх ягід, яка дає врожай навіть у не надто сприятливих умовах. Проте для того, щоб отримати не просто кілька жмень, а відра стиглих ягід, потрібно провести з кущами одну обов’язкову процедуру.

Досвідчені дачники поділилися порадами, як правильно доглядати за малиною, щоб уникнути поширених помилок і значно підвищити врожайність. Про це пише Новини.LIVE.

Ключовий етап у догляді за малиною — обрізка. Вона допомагає не лише омолодити кущі, а й запобігти розвитку хвороб, які часто виникають через надмірне загущення. Волога, що накопичується в щільному листі, створює сприятливе середовище для грибкових захворювань, тож обрізання зайвих і слабких гілок — критично важливе.

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Видаленню підлягають насамперед пошкоджені, ослаблені та хворі гілки. Здорову, міцну частину куща, особливо пагони минулого року, варто залишити, адже саме вони дають найякісніші плоди. На таких гілках достатньо прибрати зайві дрібні відростки, плодоніжки та листя, які забирають сили у рослини.

Якщо після обрізки малина досягне висоти близько півтора метра, це свідчитиме про її здоровий стан — і ви з великою ймовірністю зберете багатий врожай. Правильний підхід до обрізки — запорука соковитих ягід і щедрого плодоношення.

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