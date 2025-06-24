Сосиска в лаваші за 10 хвилин для швидкого сніданку

Ділюсь з вами рецептом, який точно стане фаворитом на швидкий перекус або несподіваний сніданок.

Сосиска, тягучий сир, хрустка скоринка — це просто вау як смачно!

А коли під рукою якісні сосиски, — результат не підводить: смачно, просто і швидко.

Інгредієнти:

Лаваш — 5 шт

Сосиски — 5 шт

Твердий сир — 100 г

Яйця — 2 шт

Панірувальні сухарі Панко — 100 г

Як приготувати:

1. Сир натерти на дрібній тертці.

2. На край кожного шматка лаваша викласти трохи сиру та сосиску. Загорнути щільним рулетом.

3. Занурити кожен рулет у збиті яйця, потім обкатати в сухарях.

4. Смажити у великій кількості розігрітої олії до рум’яної скоринки.

Готово!

Зберігайте рецепт — він точно виручить у потрібний момент!