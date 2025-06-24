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Сосиска в лаваші за 10 хвилин для швидкого сніданку
Ділюсь з вами рецептом, який точно стане фаворитом на швидкий перекус або несподіваний сніданок.
Сосиска, тягучий сир, хрустка скоринка — це просто вау як смачно!
А коли під рукою якісні сосиски, — результат не підводить: смачно, просто і швидко.
Інгредієнти:
Лаваш — 5 шт
Сосиски — 5 шт
Твердий сир — 100 г
Яйця — 2 шт
Панірувальні сухарі Панко — 100 г
Як приготувати:
1. Сир натерти на дрібній тертці.
2. На край кожного шматка лаваша викласти трохи сиру та сосиску. Загорнути щільним рулетом.
3. Занурити кожен рулет у збиті яйця, потім обкатати в сухарях.
4. Смажити у великій кількості розігрітої олії до рум’яної скоринки.
Готово!
Зберігайте рецепт — він точно виручить у потрібний момент!