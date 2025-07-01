Ідеальний вибір: топ корейських кросоверів, з якими ви забудете про СТО

Коли йдеться про вибір вживаного кросовера, більшість водіїв прагне знайти баланс між надійністю, економічністю та простотою обслуговування. Без дорогих ремонтів, із доступними запчастинами й без головного болю.

Саме тут на перший план виходять моделі південнокорейських брендів — Hyundai, Kia та SsangYong. Ці виробники вже встигли довести, що їхні автомобілі не тільки мають привабливий вигляд, а й здатні довго служити без зайвих турбот. Про це пише vnedorozhnik.

У списку — моделі, які рекомендують ті, хто сам на них їздить.

Hyundai Tucson покоління LM (2010–2015) — один із найнадійніших серед доступних. Цей автомобіль поєднує простоту конструкції з витривалістю: атмосферні двигуни, класичний автомат у бензинових версіях, міцна підвіска та недорогі запчастини. Навіть із пробігами за 300 тисяч кілометрів ці авто залишаються життєздатними. Єдине, на що варто звернути увагу — стан задніх арок (іноді схильні до корозії) і система повного приводу, яка може вимагати обслуговування.

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Kia Sportage SL (2010–2016) — технічний "родич" Tucson, але з власним характером. Він вирізняється кращою шумоізоляцією та трохи вищим рівнем комфорту. Водії хвалять його за надійні бензинові мотори та довговічні дизелі CRDi. Головне — слідкувати за якістю пального та не забувати про регулярну заміну витратників. Усе це робить Sportage чудовим варіантом для тих, хто хоче більше стилю, не втрачаючи надійності.

SsangYong Korando (2011–2017) — менш відомий, але гідний гравець серед бюджетних кросоверів. Незважаючи на свою відносну непопулярність, цей автомобіль має чимало переваг: дизельні двигуни на базі Mercedes, японські автомати Aisin і оцинкований кузов, який добре протистоїть корозії. Так, салон простий, а мультимедіа не вражає сучасністю, але технічна база — надійна й невибаглива. Це справжня "робоча конячка" для тих, хто шукає щось нестандартне, але не хоче переплачувати за бренд.

Майстри з багаторічним досвідом радять при покупці вживаного корейського кросовера звертати увагу не стільки на рік випуску, скільки на історію обслуговування. Регулярна заміна мастила та наявність сервісної документації часто говорять більше, ніж сам пробіг. За належного догляду ці автомобілі можуть служити десятиліттями.

Сьогодні корейські моделі — це вже не компроміс, а повноцінна альтернатива європейським і японським авто. І якщо підібрати доглянутий екземпляр із простим атмосферником та класичним автоматом — на СТО доведеться навідуватися лише для планових перевірок. А тим, хто не боїться бути "не як усі", варто поглянути в бік SsangYong — цей бренд справді вміє дивувати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого з українських водіїв не мають права штрафувати за їзду без прав.

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