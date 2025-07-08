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Тіста без тіста: смачний поживний сніданок
Піца без тіста — білкова, дієтична, смачна!
Це наш улюблений сніданок — швидкий, простий і ситний. А головне — без докорів сумління.
Інгредієнти для основи:
✔ 300 г творогу
✔ 2 яйця
✔ 80 г борошна
✔ Сіль — на смак
Приготування основи:
Усе змішуємо до однорідної маси.
Викладаємо на деко з пергаментом.
Відправляємо в розігріту духовку на 30 хвилин при 180°C.
Далі — начинка (як любиш):
✔ Томатний соус
✔ Сир моцарела
✔ Ковбаска
✔ Помідори
✔ Зелень
✔ І трішки пармезану зверху — для щастя
Повертаємо в духовку на кілька хвилин — і готово!