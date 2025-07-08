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Тіста без тіста: смачний поживний сніданок

Алік МкртчянАлік Мкртчян

Тіста без тіста: смачний поживний сніданок
Тіста без тіста: смачний поживний сніданок

Піца без тіста — білкова, дієтична, смачна!

Це наш улюблений сніданок — швидкий, простий і ситний. А головне — без докорів сумління.

 Інгредієнти для основи:

✔ 300 г творогу

✔ 2 яйця 

✔ 80 г борошна

✔ Сіль — на смак 

 Приготування основи:

 Усе змішуємо до однорідної маси.

 Викладаємо на деко з пергаментом.

 Відправляємо в розігріту духовку на 30 хвилин при 180°C.

 Далі — начинка (як любиш):

✔ Томатний соус

✔ Сир моцарела 

✔ Ковбаска

✔ Помідори

✔ Зелень

✔ І трішки пармезану зверху — для щастя 

Повертаємо в духовку на кілька хвилин — і готово!

Джерело:instagram.com