Доведеться поділитись з сусідами: городники поділились рецептом чудо-підживлення для перцю

Середина літа — ключовий період для розвитку овочевих культур, і саме в липні відбувається формування врожаю перцю: визначається смак, розмір і кількість плодів. Хоча дехто вважає, що все залежить від сорту чи погоди, вирішальне значення має правильне підживлення — саме воно впливає на врожайність.

У червні рослина активно формувала листя і стебла, потребуючи великої кількості азоту. Та з настанням липня її потреби змінюються: на перший план виходить цвітіння, формування зав’язей і налив плодів. Про це пише "Стіна"

Відтак азот відходить на другий план, а головну роль починають відігравати калій і фосфор. Калій сприяє росту соковитих, великих і смачних плодів, а також покращує транспортування поживних речовин до перцю. Фосфор, у свою чергу, стимулює утворення зав’язей та є джерелом енергії для рослини.

Досвідчені городники знають: не обов’язково купувати добрива — дієві засоби можна знайти вдома. Один із натуральних рецептів, який добре зарекомендував себе серед дачників, включає деревну золу, кисломолочний продукт і мікроводорості. Усе це змішують у теплій воді та дають настоятись, після чого поливають розчином під корінь. Такий засіб не обпікає коріння, не накопичується в плодах і не шкодить екології.

Читайте також: 10 простих порад для початківців у городництві: як створити власний органічний сад

Кожен компонент у цьому добриві відіграє свою роль: зола збагачує ґрунт калієм і фосфором, кисломолочні продукти роблять поживні речовини легшими для засвоєння, а водорості підвищують імунітет рослини та допомагають впоратись зі стресами.

Щоб підживлення було максимально ефективним, його варто проводити у вечірній час або в похмуру погоду. Після поливу бажано замульчувати ґрунт, аби зберегти вологу і вберегти коріння від перегріву. Також не варто поєднувати органічні підживлення з мінеральними — це може знизити ефективність обох.

Нагадаємо, ми вже писали, як збільшити врожай лохини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!